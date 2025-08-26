(Video) Así preparó una joven tica a su novia extranjera antes de su llegada a Costa Rica

Así preparó una joven tica a su novia extranjera antes de su llegada a Costa Rica. (Raquel Rodríguez/TikTok)

Raquel Rodríguez, joven costarricense y creadora de contenido, se encargó de preparar a su novia brasileña, Ana Martis, para que llegara bien afilada a Costa Rica.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, Raquel mostró algunas de las frases que le ha enseñado.

“Hoy vamos a probar el español tico de Ana, o sea el español pachuco, que dicen en los comentarios que usted habla tico pachuco”, inició Rodríguez.

Luego contó que en un mes su pareja vendrá a Tiquicia y comenzó preguntándole qué significaba exactamente “Tiquicia”, a lo que Ana respondió: “donde viven los ticos, en Costa Rica”.

La dinámica consistió en que Raquel le decía una frase y Ana debía explicarla para que otros extranjeros pudieran entenderla.

“La primera: es que esa güila allá de Chepe es demasiado pipi”, fue la primera oración, y Ana respondió que significaba “delicada”.

La siguiente frase fue sobre hacer un “micón” en la casa, y la brasileña acertó, entendiendo que se trataba de una fiesta muy “brutal”.

Sin embargo, cuando le mencionaron estar “hecha leña”, no atinó, pues pensó que se refería a estar triste, pero sí acertó otras expresiones como “a cachete”, “qué tigra” y “tuanis”.