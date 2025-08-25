Turismo

Joven nicaragüense reveló cómo una confusión la hizo pasar vergüenza en Costa Rica

La joven relató el curioso malentendido que la hizo vivir un momento incómodo pero divertido

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Mariel Gesh
Joven nicaragüense reveló cómo una confusión la hizo pasar vergüenza en Costa Rica. (Mariel Gesh/TikTok)

Mariela Rodríguez, una joven nicaragüense radicada en Costa Rica, se animó a contar la vergüenza que vivió a raíz de una curiosa confusión.

A través de su cuenta de TikTok, donde aparece como Mariel Gesh, publicó un video en el que escribió:

“En mi primer trabajo en una soda, me pidieron un café con crema, jajaja y pues ¿qué creen? Yo le dije que no tenía crema y la crema en la mesa”.

Probablemente, la joven no comprendió el término, y por eso respondió de esa manera.

Además, contó otra historia: “Me pidieron una olla de carne y le pregunté que cuántos andaban porque la olla era muy grande”.

En el clip, Mariela también motivó a otras personas a compartir sus propias anécdotas al llegar a Costa Rica.

Así, aparecieron respuestas como: “Yo me puse a correr con la gente que vende en la calle porque venía la muni, o sea, solo corrí porque me asusté”, “Yo enojada porque me decían Macha”, “Llegué a la pulpería comprando ‘gaseosa’ y le llaman ‘fresco’”, “Subiéndome al bus sin pagar”, “El ‘ahorita’ es tan confuso”, entre otras.

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

