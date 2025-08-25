Joven nicaragüense reveló cómo una confusión la hizo pasar vergüenza en Costa Rica. (Mariel Gesh/TikTok)

Mariela Rodríguez, una joven nicaragüense radicada en Costa Rica, se animó a contar la vergüenza que vivió a raíz de una curiosa confusión.

A través de su cuenta de TikTok, donde aparece como Mariel Gesh, publicó un video en el que escribió:

“En mi primer trabajo en una soda, me pidieron un café con crema, jajaja y pues ¿qué creen? Yo le dije que no tenía crema y la crema en la mesa”.

Probablemente, la joven no comprendió el término, y por eso respondió de esa manera.

Además, contó otra historia: “Me pidieron una olla de carne y le pregunté que cuántos andaban porque la olla era muy grande”.

En el clip, Mariela también motivó a otras personas a compartir sus propias anécdotas al llegar a Costa Rica.

Así, aparecieron respuestas como: “Yo me puse a correr con la gente que vende en la calle porque venía la muni, o sea, solo corrí porque me asusté”, “Yo enojada porque me decían Macha”, “Llegué a la pulpería comprando ‘gaseosa’ y le llaman ‘fresco’”, “Subiéndome al bus sin pagar”, “El ‘ahorita’ es tan confuso”, entre otras.