(Video) Turista visitó Costa Rica y afirmó que su mejor inversión del viaje fue un pequeño objeto

Nachondeo3 (Nachondeo3/TikTok)

Un turista y creador de contenido español, que se hace llamar Nachondeo3 en TikTok, visitó Costa Rica y reveló que la mejor inversión de su viaje fue un pequeño objeto que solo los verdaderos conocedores identificarán: un popular juguete que marcó época hace varios años.

“Bueno, estamos en Costa Rica y de todo el dinero que he gastado, os voy a enseñar mi mejor inversión (se echa una risa y muestra un trompo).

“La vi ayer, una cobra, chavales, es que es una cobra. La vi ayer y dije: ‘La tengo que comprar’. Vamos a ver si me acuerdo, porque la tiré una vez cuando la compré y ya no la he vuelto a tirar”, explicó el creador de contenido.

Nacho comentó que hacía mucho viento, e hizo la prueba de tirar el juguete; además, recalcó que son recuerdos de la infancia. También aprovechó para mostrar que no pierde el toque, pues hasta lo bailó en su mano.

Asimismo, mencionó algunos trucos que hacía de pequeño y se mostró muy entretenido en el clip que compartió con sus seguidores.

“Bueno, este va a ser mi mayor entretenimiento de este viaje, aparte del bungee y las tirolesas que vamos a hacer ahora”, agregó.

El video provocó numerosas reacciones y comentarios por parte de los ticos:

“Es la primera vez que veo a un turista comprando un trompo en Costa Rica”, “Acá en Costa Rica se le dice trompo”, “Yo siempre fui malita para el trompo”, “Recuerdo de la infancia desbloqueado”, “Definitivamente, somos felices con tan poco”, entre otras opiniones.