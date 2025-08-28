Alpinista atrapada en la montaña vivió antes un episodio similar con un desenlace terrible

Alpinista que está atrapada en la montaña vivió un episodio similar con un desenlace terrible. (Noticias Caracol/Captura)

La alpinista rusa Natalia Nagovitsina tiene los ojos del mundo puestos en ella, pues lleva dos semanas atrapada en el Pico de la Victoria, una de las montañas más peligrosas de Kirguistán, en Asia.

La cima alcanza los 7.000 metros y las temperaturas pueden bajar hasta -28 °C.

Según Noticias Caracol, Natalia llegó a la cúspide con un grupo, pero al descender se quebró una pierna. Sus acompañantes intentaron ayudarla, pero fue imposible, por lo que tuvieron que continuar su camino y reportar la situación.

Tres días después del accidente, un alpinista italiano, Luca Sinigaglia, subió para llevarle comida, pero murió por congelamiento mientras descendía.

El 17 de agosto se envió un helicóptero de rescate, pero este se estrelló; un alpinista logró llegar hasta Natalia, pero no pudo bajarla solo.

El viernes anterior se suspendieron las labores de rescate debido al clima extremo y la dificultad del terreno. Los últimos reportes indican que no se han obtenido señales de vida y la búsqueda se retomará en primavera. Su hijo de 27 años pide ayuda para localizar a su madre.

Hace cuatro años, Nagovitsina ya había pasado algo similar junto con su esposo en el pico Khan-Tengri, el segundo más alto de las montañas Tien Shan.

El hombre sufrió un derrame cerebral, razón por la que no podía descender, y ella decidió quedarse con él, a pesar de las recomendaciones.

“Las autoridades determinaron que el hombre sufrió un derrame cerebral a 22.638 pies de altura. Al día siguiente, un equipo de rescate logró llegar a donde estaba la pareja, los amarraron a unas cuerdas e iniciaron el descenso.

“Sin embargo, en medio de la travesía tuvieron que dejarlo en otro punto para pedir más ayuda, pero cuando regresaron no lo encontraron”, agregó el medio.

Según un informe del caso, es probable que el hombre entró en un estado de delirio y se soltó de las cuerdas. Su cuerpo nunca fue ubicado.