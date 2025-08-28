Mujer con enfermedad crónica clama por ayuda tras negársele la eutanasia. (El Tiempo Colombia/Captura)

Melisa Gaona, una mujer colombiana, ha vivido durante años con una enfermedad que le ha marcado la vida: la endometriosis, la cual fue diagnosticada el año anterior.

El dolor ha sido tan intenso que incluso la llevó a solicitar el acceso a la eutanasia, la cual le fue negada, según informó El Tiempo Colombia.

“Desde los 5 años el dolor físico estuvo presente en su vida. Sin embargo, al cumplir los 10, con su primera menstruación, sintió el dolor crónico”, señaló el medio.

La endometriosis, según la Organización Mundial de la Salud, se produce por el crecimiento de un tejido fuera del útero y puede manifestarse desde la primera menstruación hasta la menopausia.

Las mujeres que la padecen suelen experimentar un dolor fuerte en la pelvis y la parte inferior del abdomen. Lo más complicado de esta enfermedad es que no tiene cura, y los medicamentos solo ayudan a aliviar los síntomas.

Melisa fue internada en julio de este año para valoraciones médicas y no ha podido retomar su vida cotidiana. Por ello, el pasado 31 de julio solicitó la eutanasia. Su desesperación la llevó a compartir un video en TikTok, donde explicó su situación y manifestó su deseo de “morir dignamente”.

La joven expresó que si ella no tuviera ese padecimiento no habría querido morir.

Tras la difusión del video, varios especialistas le hablaron de alternativas de tratamiento y actualmente, tiene la esperanza de recibir atención en un centro médico especializado en México.

Sin embargo, no tiene los recursos, por lo que ella y su familia están recaudando fondos para cubrir los gastos del viaje y del tratamiento médico.