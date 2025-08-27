Hombre tuvo un gusano vivo en su ojo durante varios meses, así se dio cuenta

En lo que parece sacado de una pesadilla, un hombre de 35 años, residente de una zona rural en la India, sufrió durante meses —sí, ¡meses!— de visión borrosa y un ojo constantemente enrojecido. Cuando finalmente decidió consultar, la sorpresa fue aterradora: un parásito vivo se movía y retorcía dentro de su globo ocular, confirmado por los médicos al examinar el ojo afectado, según reveló una publicación de El Tiempo de Colombia.

El parásito en cuestión: Gnathostoma spinigerum

El culpable resultó ser una larva del parásito Gnathostoma spinigerum, un tipo de nematodo que normalmente infecta a perros y gatos, pero que en raras ocasiones también puede atacar a los humanos. Esta enfermedad, llamada gnatostomiasis, suele presentarse tras consumir alimentos contaminados, como pescado de agua dulce, pollo o reptiles crudos o mal cocidos.

Según estudios publicados en el New England Journal of Medicine, la larva puede ingresar al torrente sanguíneo luego de unas semanas de ingerirla, migrar y alojarse en distintos órganos, incluido el ojo.

La operación de urgencia

Para salvar el ojo del paciente, los especialistas realizaron una cirugía conocida como vitrectomía pars plana, que permite extraer el humor vítreo (esa sustancia gelatinosa dentro del ojo) para acceder al parásito y retirarlo cuidadosamente.

Tras la operación, el paciente recibió tratamiento con glucocorticoides orales y oftálmicos. Ocho semanas después, su visión mejoró notablemente, aunque, lamentablemente, desarrolló cataratas como consecuencia del procedimiento y de la infección, lo cual limitó su visión.

