Niño fue llevado al dentista por unas caries y terminó con daño cerebral. (Shutterstock/Shutterstock)

Un niño de cuatro años fue llevado al dentista por unas caries y terminó con daño cerebral en una clínica llamada Sunnyside Dentistry for Children, en Obregón, Estados Unidos.

Según reveló Infobae, la familia del menor de edad presentó una demanda civil por 22 millones de dólares (unos 10.978 millones de colones) contra el dentista y el anestesiólogo de la clínica.

De acuerdo con NBC News, el niño sufrió un daño cerebral grave durante un procedimiento dental.

La denuncia, interpuesta el 30 de julio ante la Corte del condado de Multnomah, señala que el menor tuvo un paro cardíaco tras recibir anestesia general, lo que le provocó lesiones irreversibles que actualmente le impiden realizar actividades básicas.

El procedimiento, realizado el 24 de julio, tenía como objetivo tratar varias caries; sin embargo, una vez iniciado, el niño sufrió el paro y tuvo que ser reanimado con compresiones en el pecho y dosis de epinefrina.

El abogado de la familia declaró a NBC News que el menor de edad estuvo seis meses hospitalizado y que, al regresar a su casa, no logró recuperar por completo sus habilidades.

La familia relató que, en una visita anterior a la clínica meses atrás, se había intentado realizar el procedimiento con óxido nitroso. Sin embargo, posteriormente se optó por aplicar anestesia general sin dar una explicación detallada.

De acuerdo con la denuncia, el niño identificado como M.L. presenta una regresión considerable en su desarrollo, pues ya no puede caminar, hablar, escribir, vestirse ni ir al baño sin ayuda.

Hasta el momento, ninguna de las partes demandadas ha respondido formalmente a la denuncia ni ha ofrecido explicaciones a la familia, que ahora busca justicia y apoyo.