Dos niños murieron durante un tiroteo mientras rezaban en una escuela católica

Dos niños murieron mientras rezaban durante un tiroteo en una escuela católica. Foto: Ilustrativa (IStock)

Un tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación, en el sur de Minneapolis, Estados Unidos, dejó dos niños muertos, de 8 y 10 años, mientras rezaban, y otras 17 personas resultaron heridas.

La información fue confirmada por el medio La Nación Argentina, que agregó que el atacante sería un joven de poco más de 20 años, quien también falleció en el lugar.

Las autoridades se encuentran investigando. (La Nación / Argentina / GDA/Captura)

“El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, informó que la persona que disparó —iba armado con un fusil, escopeta y pistola—, se acercó al costado de la iglesia y disparó a través de las ventanas hacia los niños sentados en las bancas durante la misa”, explicó el medio.

El jefe de policía señaló que de las 17 personas heridas, 14 son niños y dos de ellos están en estado crítico.

Las autoridades mantienen un amplio operativo en la zona. La comunidad de Minneapolis permanece conmocionada mientras se desarrollan las investigaciones.