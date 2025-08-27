Llevaba dos meses desempleado, se encontró casi ¢4 millones y ojo lo que hizo

La solidaridad en momentos difíciles tiene nombre y apellido: Carlos Elías López, un contador público del barrio 6 de Marzo de Montería, en Bogotá de Colombia, quien llevaba dos meses sin empleo junto a su esposa cuando encontró 30 millones de pesos colombianos (casi 4 millones de colones) en un centro comercial.

En lugar de quedarse con el dinero, entregó el hallazgo a la Policía Metropolitana para que lo devolvieran a su legítimo dueño, así lo dio a conocer una nota de La Nación de Argentina.

El gesto de Carlos Elías López se ganó todos los aplaudos. (La Nación / Argentina / GDA/La Nación, GDA)

El gesto llamó tanto la atención que el alcalde Hugo Kerguelén lo elogió públicamente:

“Carlos nos demuestra que la grandeza de Montería está en su gente. No importa cuán dura sea tu situación, cuando actúas con valores, siembras confianza y nos haces sentir orgullosos… ¡gracias de corazón!”.

LEA MÁS: Hombre tuvo un gusano vivo en su ojo durante varios meses, así se dio cuenta

Además, lo recibió en persona y le ofreció un puesto en la Secretaría de Hacienda, valorando su honestidad y compromiso con el bien público.

La Policía Metropolitana también destacó la importancia de este acto, señalándolo como un ejemplo de ética cívica que fortalece la confianza ciudadana en las instituciones.

LEA MÁS: Mujer rechaza a su prometido en el altar y revela sus razones en público

Este gesto, que empezó como un simple acto de honradez, se convirtió en un símbolo de esperanza y dignidad en medio de tiempos difíciles.

*Esta nota fue redactada con Inteligencia Artificial, basada en información de La Nación de Argentina y fue revisada por un editor.

LEA MÁS: Hombre recibió disparo a quemarropa, pero el collar de cruz que llevaba partió la bala en dos y lo salvó