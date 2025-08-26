Internacionales

Mujer rechaza a su prometido en el altar y revela sus razones en público

La novia sorprendió a todos al rechazar a su prometido y explicar los motivos de su decisión

Por El Tiempo / Colombia / GDA y Yerlin Gómez Izaguirre
Boda
Boda (Oleg Baliuk/Freepik)

En los últimos días ha circulado en redes sociales un impactante video de una boda en la que la novia rechaza a su prometido en el altar y expone públicamente sus motivos.

Según informó El Tiempo, la pareja estaba realizando los votos matrimoniales cuando llegó el momento de responder si aceptaban casarse; ella respondió que no.

En el clip, compartido por un usuario de TikTok llamado Pako, se puede escuchar claramente a la mujer decir que no, lo que provocó que fuera cuestionada. Sin dudarlo, respondió:

“Porque ya ve que desde que determinamos la fecha que nos íbamos a casar ha habido bastante problemas y no quiero condenar a mi familia a que me pueda pasar algo por estar a su lado y mucho menos de igual manera a mis hijos”.

Sus palabras dejaron sorprendidos a los invitados y a los internautas, quienes no tardaron en reaccionar y comentar sobre la situación.

“Lo hizo público para buscar de cierta manera protección”, “¿Y tenía que esperar tanto antes de casarse?“, ”Lo hizo público porque tal vez la agredía", “¿Y todavía le preguntan ¿por qué? Si no quiere es no y ya", fueron parte de los comentarios.

El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

