Encuentran cuerpo de exluchador que había salido a pasear con sus dos hijos. (People en Español/Captura)

Un paseo familiar de Jim Chaikong, exluchador de artes marciales y también músico, terminó en tragedia en Texas.

El deportista había salido con sus dos pequeños hijos a disfrutar de un recorrido en una embarcación en la zona de Eagle Mountain Lake, pero lo que comenzó como un paseo tranquilo cambió por completo el sábado 23 de agosto, cuando los menores, ambos menores de 12 años, aparecieron desesperados pidiendo ayuda en medio del lago.

“Una persona que estaba navegando en un bote cerca de ellos pudo salvarlos (a los niños) y pedir ayuda”, informó People en Español.

De inmediato, inició un operativo de búsqueda que se extendió durante horas. Primero localizaron un velero a la deriva y, posteriormente, el domingo 24 de agosto, confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Chaikong.

El mismo medio destacó que, además de su trayectoria en los deportes de combate y la música, Chaikong era conocido por ser un padre entregado y amoroso, cuya mayor motivación siempre fueron sus hijos.