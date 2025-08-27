Hombre fingió su muerte para dejar a su familia y escapar con mujer que conoció en internet

Ryan Borgwardt (El Tiempo Colombia/Captura)

Ryan Borgwardt, un hombre de 45 años, fingió su muerte para dejar a su familia y escapar con su amante, una mujer que conoció por internet.

La noticia, compartida por la prensa internacional, sorprendió a muchos, ya que todo inició con el reporte de su desaparición.

El Tiempo Colombia informó que el padre de tres hijos, casado en Wisconsin, Estados Unidos, había salido a dar un paseo en kayak el 12 de agosto de 2024.

Al no regresar, su familia reportó la desaparición y las autoridades encontraron un kayak junto a un chaleco salvavidas, lo que hizo pensar que se había ahogado.

“Sin embargo, después de 54 días de búsqueda de su cuerpo, los investigadores descubrieron que el estadounidense había estado hablando con una mujer de Uzbekistán por internet y que no se había ahogado en el lago”, explicó el medio internacional.

Durante la investigación, las autoridades se toparon con que él había revertido su vasectomía, solicitado un nuevo pasaporte y que había mantenido comunicación con una mujer uzbeka.

Mientras todos lo estaban buscando, el acusado se trasladó en bicicleta eléctrica hasta Madison, luego tomó un bus a Detroit, cruzó a Canadá y, finalmente, voló a Georgia, donde se hospedó en un hotel con su amante.

En diciembre, las autoridades lo convencieron de regresar a Wisconsin, donde se entregó y fue acusado de obstruir la búsqueda.

El pasado martes 26 de agosto fue sentenciado a 89 días en prisión tras declararse culpable de un cargo de obstrucción a la justicia y además deberá pagar 30.000 dólares (casi 15 millones de colones) por el desperdicio de recursos.

Ryan lamentó sus acciones y el dolor causado, pero su esposa tomó la decisión de pedirle el divorcio.