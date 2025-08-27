Joven llora al contar que su mamá le prohibió ser novia de un hombre con antecedentes delictivos

Una joven dominicana, identificada como Vida, se volvió viral en redes sociales luego de compartir entre lágrimas que su madre no le permite seguir con su novio porque este tiene antecedentes delictivos. A pesar de eso, la muchacha insiste en que lo ama y que él incluso comparte con ella lo que roba.

“Mi mamá no me deja estar con mi atracador, mi delincuente. Yo lo amo y ella dice que yo no tengo un futuro con él, pero yo amo a ese muchacho”, contó entre sollozos la joven, según publicó el diario colombiano El Tiempo.

La joven dice que, pese a que su mamá le dice que no tienen un futuro, ella lo ama. (Shutterstock/Shutterstock)

“Roba para mí”

En el video que circula en plataformas como Instagram y Facebook, Vida asegura que su pareja roba pensando en ella. “Ese niño, si se roba un motor, me da a mí también”, relató.

Incluso afirmó que, en una ocasión, el hombre entró a robar celulares y luego le dio la mitad de lo conseguido. También confesó que él le prometió atracar un banco para construirle una casa.

Pese a las advertencias de su mamá y papá, la joven dice que planea mudarse con él porque no piensa renunciar a su relación.

Debate en redes

La declaración ha desatado un debate encendido en redes sociales, donde muchos usuarios critican la normalización de actos delictivos bajo la excusa del amor, mientras otros se lo toman con humor y hasta lo ven como una señal de lealtad.

La joven dice que el hombre comparte con ella su "botín". (Shutterstock/Shutterstock)

El caso también abre discusiones sobre los riesgos emocionales y sociales de romantizar relaciones en las que uno de los miembros comete delitos.

*Esta nota fue redactada con Inteligencia Artificial, basada en publicación de El Tiempo de Colombia y revisada por un editor.

