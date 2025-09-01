Indígena tica dejó a muchos boquiabiertos al mostrar su belleza y salió piropeada

Hiqui Maleku (Hiqui Maleku/TikTok)

Una mujer indígena conocida como Hiqui Maleku en TikTok dejó a muchos boquiabiertos al mostrar su belleza y recibió una lluvia de piropos.

La joven compartió un video en su cuenta donde luce sus rasgos, su cabello y su tono de piel morena, que juntos reflejan una belleza natural y auténtica. En la descripción del clip, escribió: “Hiqui, indígena maleku de Costa Rica”.

El video no tardó en generar reacciones de admiración por parte de hombres y mujeres, quienes no dudaron en dejar comentarios destacando su encanto:

“Wow, qué bella eres”, “Wow, pelazo”, “El cabello”, “Qué linda que es”, “Qué lindura de mujer, natural”, “Orgullosa de mis raíces” y “Qué indígena tan hermosa” fueron solo algunas de las expresiones de elogio.

La costarricense promueve el turismo en el Rancho Maleku Tafa Uríjify, en San Rafael de Guatuso, y gracias a su contenido, ha logrado sumar más de 152 mil seguidores en TikTok.

El pueblo Maleku es uno de los ocho pueblos indígenas de Costa Rica, y habita en el cantón de Guatuso, en Alajuela.