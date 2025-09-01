Grand Gala Parade en Limón terminó en disturbios y las calles mostraron algo desagradable

Grand Gala Parade en Limón terminó en disturbios y así quedaron las calles. Foto: Ilustrativa (Alonso_Tenorio)

El Grand Gala Parade de Limón, celebrado este domingo 31 de agosto como parte de las festividades por el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, terminó con disturbios y una gran cantidad de basura en las calles.

Lo que comenzó como una fiesta de identidad y tradición, llena de energía, calipso y reggae, se vio empañado por el desorden generado por algunos asistentes.

Familias que acudieron al evento se encontraron con escenas inesperadas que alteraron la celebración.

Así quedaron las calles tras el Grand Gala Parade 2025. (Noticia Limón/Facebook)

Esta situación fue documentada y compartida por Noticia Limón a través de su cuenta de Facebook, mostrando la magnitud de lo ocurrido.

“Lastimosamente, empezaron ciertos disturbios, entre ellos, mujeres peleando, donde en el video se aprecian niños y niñas cerca del acto. También muchas personas asistieron con su familia para disfrutar y no ver cosas así”, escribió el medio.

Posteriormente, el medio compartió un video en el que se escucha a la policía y se observa a personas corriendo. Además, se incluyeron imágenes que muestran la gran cantidad de residuos que quedaron regados por las calles tras el evento.

Este fue uno de los videos compartidos por Noticia Limón.