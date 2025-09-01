Grand Gala Parade en Limón terminó en disturbios y las calles mostraron algo desagradable

El Grand Gala Parade de Limón, celebrado este domingo 31 de agosto como parte de las festividades por el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, terminó con disturbios y una gran cantidad de basura en las calles.
Lo que comenzó como una fiesta de identidad y tradición, llena de energía, calipso y reggae, se vio empañado por el desorden generado por algunos asistentes.
Familias que acudieron al evento se encontraron con escenas inesperadas que alteraron la celebración.
Esta situación fue documentada y compartida por Noticia Limón a través de su cuenta de Facebook, mostrando la magnitud de lo ocurrido.
“Lastimosamente, empezaron ciertos disturbios, entre ellos, mujeres peleando, donde en el video se aprecian niños y niñas cerca del acto. También muchas personas asistieron con su familia para disfrutar y no ver cosas así”, escribió el medio.
Posteriormente, el medio compartió un video en el que se escucha a la policía y se observa a personas corriendo. Además, se incluyeron imágenes que muestran la gran cantidad de residuos que quedaron regados por las calles tras el evento.