Parque Diversiones celebrará a los niños con actividades especiales en su mes. (JOHN DURAN)

Parque Diversiones invita a todas las familias a celebrar a lo grande el Día del Niño del 5 al 7 de setiembre, con una experiencia que promete ser inolvidable.

Durante estos días, la aventura, la alegría y la imaginación serán las grandes protagonistas, ofreciendo a los más pequeños un ambiente lleno de sorpresas y entretenimiento diseñado especialmente para ellos.

Entre las actividades especiales que podrán disfrutar destacan:

Mundo inflable: un espacio para brincar y divertirse sin límites.

un espacio para brincar y divertirse sin límites. Personajes de fantasía: que llenarán de sonrisas cada fotografía y momento compartido.

que llenarán de sonrisas cada fotografía y momento compartido. Globoflexia: con figuras coloridas y creativas para sorprender a los niños.

con figuras coloridas y creativas para sorprender a los niños. Pintacaritas: para que cada pequeño viva su propia transformación mágica.

Además de estas actividades, los huéspedes podrán seguir disfrutando de todas las atracciones mecánicas, juegos y espacios únicos que hacen de Parque Diversiones el lugar ideal para celebrar a los más pequeños de la casa.