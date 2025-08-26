Palmares se prenderá con uno de los eventos más esperados por los ticos

Palmares será el escenario de uno de los eventos gastronómicos más esperados por los ticos, el BBQ Fest, organizado por Liv3 Eventos y Entretenimiento.
La edición 2025–2026 promete ser inolvidable, ya que el festival celebra su 15 aniversario con una propuesta más grande y llena de sorpresas: dos fechas en dos locaciones diferentes.
LEA MÁS: (Video) Así preparó una joven tica a su novia extranjera antes de su llegada a Costa Rica
Como novedad, esta edición incluye la “Backyard Series”, una iniciativa que busca llevar el espíritu del BBQ Fest a un formato más cercano y comunitario, pensado para toda la familia.
La primera cita será en el Campo Ferial de Palmares, Alajuela, los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2025, donde los asistentes disfrutarán de lo mejor de la cocina al fuego, entretenimiento en vivo, mercado artesanal y actividades para toda la familia.
LEA MÁS: Joven nicaragüense reveló cómo una confusión la hizo pasar vergüenza en Costa Rica
Los asistentes podrán disfrutar de los siguientes atractivos en Palmares:
- Escenarios con bandas nacionales y DJs invitados.
- Zona gastronómica con parrilladas, ahumados, hamburguesas, choripanes y mucho más.
- Mercadito artesanal y gourmet con productos locales como jaleas, salsas, cuchillos, tablas, ropa, accesorios y utensilios BBQ.
- Área infantil con inflables, juegos y talleres creativos (entrada gratuita para menores de 12 años).
- Competencia amateur avalada por la Kansas City Barbecue Society (KCBS), con premiación en efectivo en las categorías de pollo, costilla de cerdo y cerdo.
LEA MÁS: Una mujer convirtió la receta de su mamá en un negocio que pasó de la polémica al éxito
Las entradas tienen un costo de 2.500 colones y se pueden adquirir por medio de starticket.cr.
La segunda fecha será en Campo Lago, Lindora, los días 20, 21 y 22 de febrero de 2026, con una experiencia de nivel internacional, que reunirá a referentes del mundo BBQ.
En esta segunda fecha, los visitantes también podrán disfrutar de diferentes actividades como las siguientes:
- Competencia internacional oficial avalada por KCBS, con equipos de diferentes países.
- Chefs y expertos BBQ reconocidos internacionalmente.
- Más de 10 stands gastronómicos con distintos estilos y tradiciones de BBQ.
- Zonas VIP y lounge con coctelería exclusiva y experiencias premium de marcas aliadas.
- Música en vivo con rock, blues, country, tropical y DJs en múltiples escenarios.
- Charlas, talleres y demostraciones culinarias a cargo de expertos nacionales e internacionales.
- Zona infantil con actividades para todas las edades.
- Mercadito artesanal y gourmet con productos locales como jaleas, salsas, cuchillos, tablas, ropa, accesorios y utensilios BBQ.
Si desea conocer más información, puede escribir al correo info@bbqfestcr.com, al WhatsApp 8712-4979 o visitar las redes sociales @BBQFestCR.