Turismo

Ícono de la música cristiana confirma dos conciertos en el país

El reconocido artista vendrá a ponerles ritmo a dos noches increíbles en el país

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Ícono de la música cristiana ofrecerá dos conciertos en el país. Foto: Ilustrativa (Carlos González Carballo)

Alex Zurdo, uno de los referentes más importantes de la música cristiana urbana, llegará a Costa Rica como parte de su gira internacional.

El puertorriqueño se presentará el 6 de diciembre en la Iglesia Misión Cristiana la Rosa de Sarón, en San José, y el 7 de diciembre en el Polideportivo de Nicoya.

El artista cristiano confirmó su visita a nuestro país para dar un gran concierto. Foto: Instagram
Alex Zurdo es uno de los referentes de la música cristiana.

Las entradas para San José estarán disponibles a partir del 1.° de setiembre en la iglesia organizadora y los precios se dividen en tres categorías: 10.000 colones en zona general, 15.000 colones en Platinum y 20.000 colones en VIP.

Alex Zurdo ha logrado posicionarse como uno de los cantantes más influyentes dentro del género, gracias a su estilo que mezcla rap cristiano, reggae y fusiones de pop urbano.

Entre sus temas más reconocidos destacan: “Guarda tu corazón”, “Sin ti”, “Pentagrama”, “Eres mi bendición” y “Me encontraste”, entre otros.

La visita del artista promete ser un encuentro especial para la comunidad cristiana del país y para todos aquellos que disfrutan de su propuesta musical.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

