Shakira da señales de una posible reconciliación con un examor que nadie esperaba

Shakira da señales de posible reconciliación con un examor que nadie esperaba.

Shakira está dando de qué hablar tras una posible reconciliación con una expareja que nadie esperaba.

La cantante vive al máximo su gira internacional “Las mujeres ya no lloran”, y en su reciente concierto en la Ciudad de México, invitó a Belinda, pero lo que realmente sorprendió fue la aparición de Antonio de la Rúa, con quien también fue vista cenando hace poco.

LEA MÁS: Belinda y Bad Bunny mostraron mucha conexión en un caliente encuentro

En un video compartido por el periodista argentino Javier Ceriani, se puede ver a de la Rúa y a su hija disfrutando del concierto, aunque él se cubre la boca para no llamar la atención.

Shakira y Antonio de la Rúa fueron vistos cenando hace poco. (Video de redes sociales/Archivo)

El espectáculo fue un éxito, y además del indudable talento de Shakira, la participación de Belinda le dio un toque especial al evento, donde ambas interpretaron “Día de enero”.

LEA MÁS: Joven mexicana dio un dato impreciso sobre Costa Rica tras su viaje y generó reacciones

Lo más curioso es que esta canción fue inspirada en de la Rúa, quien fue su pareja antes de Gerard Piqué. Durante años, Shakira se había limitado a interpretar el tema, pero ahora lo incluyó en el setlist de su gira.

El productor la acompaña en la gira, ya que forma parte del equipo encargado de los conciertos en diferentes países, lo que ha generado numerosos rumores sobre un posible acercamiento.

La expareja mantuvo una relación de poco más de 10 años, que finalizó en 2010. En su momento, la ruptura estuvo marcada por la polémica e incluso problemas legales, pero todo eso parece haber quedado atrás.