Belinda y Bad Bunny mostraron mucha conexión en un caliente encuentro

Los asistentes quedaron sorprendidos al ver la conexión entre Belinda y Bad Bunny

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Belinda y Bad Bunny mostraron mucha conexión en un increíble encuentro. (Tomada de Instagram)

Belinda y Bad Bunny están dando de qué hablar tras un encuentro inesperado en el que demostraron una química sorprendente.

La cantante y actriz mexicana apareció en la residencia del “Conejo Malo” durante una de sus presentaciones, y él no dudó en dedicarle en vivo su tema “Perro Negro”, en el cual la menciona.

El instante más comentado de la noche se dio cuando Benito se acercó a Beli y ambos comenzaron a cantar y bailar juntos con una conexión que nadie veía venir.

La escena subió de tono cuando el artista se aproximó demasiado a ella, al punto de acercarse su pecho, lo cual generó diversos comentarios.

“La Beli se puso nerviosa”, “Lo dejó sin palabras... Hasta se le olvidó la canción”, “Nodal no va a soportar”, “Vamos por otro anillo, mi Beli”, “Se ve que le gustó”, “No Beni, te vas a terminar tatuando su cara”, “Me puse nerviosa y eso que no fui yo”, entre otros.

Los conciertos de Bad Bunny se han convertido en verdaderos puntos de encuentro para estrellas del entretenimiento, el deporte y el cine; entre el público ya se han dejado ver figuras de la talla de Ricky Martin, LeBron James y Kylian Mbappé.

@saleelsoltv

¡#Belinda bailó con #BadBunny durante su concierto en PuertoRico! 💃🏻🕺🏻🔥 ¿Será que ahí se esté cocinando algo? ☀️📺 #SaleElSol

♬ sonido original - Sale el Sol TV
BelindaBad BunnyPerro NegroPuerto RicoMéxico
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

