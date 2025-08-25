Belinda y Bad Bunny mostraron mucha conexión en un caliente encuentro

Belinda y Bad Bunny mostraron mucha conexión en un increíble encuentro. (Tomada de Instagram)

Belinda y Bad Bunny están dando de qué hablar tras un encuentro inesperado en el que demostraron una química sorprendente.

La cantante y actriz mexicana apareció en la residencia del “Conejo Malo” durante una de sus presentaciones, y él no dudó en dedicarle en vivo su tema “Perro Negro”, en el cual la menciona.

El instante más comentado de la noche se dio cuando Benito se acercó a Beli y ambos comenzaron a cantar y bailar juntos con una conexión que nadie veía venir.

La escena subió de tono cuando el artista se aproximó demasiado a ella, al punto de acercarse su pecho, lo cual generó diversos comentarios.

“La Beli se puso nerviosa”, “Lo dejó sin palabras... Hasta se le olvidó la canción”, “Nodal no va a soportar”, “Vamos por otro anillo, mi Beli”, “Se ve que le gustó”, “No Beni, te vas a terminar tatuando su cara”, “Me puse nerviosa y eso que no fui yo”, entre otros.

Los conciertos de Bad Bunny se han convertido en verdaderos puntos de encuentro para estrellas del entretenimiento, el deporte y el cine; entre el público ya se han dejado ver figuras de la talla de Ricky Martin, LeBron James y Kylian Mbappé.