Costa Rica fue la luz para venezolana que sufrió mucho en su travesía a Estados Unidos. (Madre de 3 en USA/TikTok)

Una madre venezolana llegó a Costa Rica descalza y con el corazón roto, según relató ella misma, en busca de una nueva oportunidad en Estados Unidos.

La mujer, conocida en TikTok como Madre de 3 en USA, se ha convertido en un ejemplo de inspiración y superación, y no dudó en compartir su historia en redes.

En el clip, la venezolana relató que en Panamá vivió uno de los momentos más duros, pues perdió a uno de sus hijos debido a lo duro del viaje, y tanto ella como su esposo llegaron descalzos, además, con otro de sus hijos sin ropa.

La venezolana encontró una mano solidaria en Costa Rica. Foto: Ilustrativa

Al llegar a Paso Canoas, se encontraron con otro venezolano que vendía confites y fue él quien les recomendó un lugar para hospedarse. A partir de ese momento, todo cambió para la familia.

El dueño del hotel les cobró menos de lo que costaba la habitación, les llevó comida y hasta ropita para su hijo pequeño. Además, el señor buscó ayuda de una fundación para brindarles más apoyo.

“Por eso es que no puedo hablar cosas malas de Costa Rica, porque solamente conocí personas buenas”, contó la extranjera en el clip.

Gracias a un consejo de una persona de la fundación, la madre comenzó a vender confites en San José y luego otra señora la ayudó a vender medias y gorritos. La familia solo estuvo unos días en Costa Rica, pero fueron suficientes para conocer la amabilidad de los ticos.

“La gente nos vio trabajando y nos apoyó muchísimo y nosotros logramos completar nuestro pasaje completo para llegar a Estados Unidos”, agregó.

Las iglesias y fundaciones también les brindaron desayunos, no solo a ellos, sino a muchas familias venezolanas.

“¿En qué país, tú como venezolano, has vivido eso? Tú que migraste como yo y pasaste por tantos países, al contrario, acostumbrado a que te digan ‘lárgate, ¿qué vienes aquí a trabajar? Vete para Venezuela’”, expresó con la voz entrecortada.

La madre recordó que en otros lugares sufrió maltrato y xenofobia, algo que en Costa Rica no experimentó, por lo cual se siente sumamente agradecida.