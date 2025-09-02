Reconocida cantante recibe amenazas de muerte y asegura conocer al responsable. (Shutterstock)

La cantante mexicana Yeri Mua denunció haber recibido amenazas de muerte y responsabilizó a un influencer de estar detrás de ellas.

Según contó en sus redes sociales, la persona señalada es el creador de contenido Lonche de Huevito y sus seguidores, conocidos como F.E.S.

La joven compartió capturas de pantalla de mensajes de texto y publicaciones de usuarios encapuchados y armados, aparentemente con el objetivo de impedir que se presente en su concierto programado para el próximo 14 de setiembre en Tijuana.

Todo habría comenzado tras una fiesta en yate, en Miami, el pasado 24 de agosto, donde Yeri Mua y Lonche coincidieron junto a otros influencers.

Según la cantante, Lonche la habría estado molestando después de la fiesta, por lo que ella contactó a la pareja del influencer y expuso una supuesta infidelidad.

Yeri Mua tiene 23 años y es influencer y cantante.

Esto habría generado la molestia de él y sus seguidores, lo cual habría provocado la campaña de acoso y amenazas. Al parecer, aunque Lonche está al tanto de lo que hacen sus fans, no ha intervenido para detenerlos.

Yeri Mua aseguró que las amenazas han llegado incluso a personas cercanas a su familia. Al llegar al aeropuerto, confirmó la situación a la prensa y expresó:

“No le temo a la muerte porque sé que el día que me vaya a la tumba lo haré contenta, porque he vivido mi vida, he honrado a mis padres, le he dado todo a mi familia y le he demostrado a mis fans que soy una vieja llena de ovarios que no se deja”.

A pesar de la situación, la cantante continuará con su gira, incluida su presentación en Tijuana. Cabe recordar que otros artistas como Peso Pluma y Grupo Firme también recibieron amenazas antes de presentarse en esa ciudad.

Por su parte, Lonche de Huevito negó cualquier participación en los hechos y aseguró que tomará acciones legales si se siguen haciendo estas acusaciones.