Cartago invita a las familias a disfrutar de un mes lleno de fiesta y diversión. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cartago ya dio inicio a la celebración por los 204 años de Independencia y la Municipalidad tiene preparado un amplio calendario de actividades cívico-culturales gratuitas, pensadas para toda la familia.

LEA MÁS: Grand Gala Parade en Limón terminó en disturbios y las calles mostraron algo desagradable

El objetivo de la agenda es promover y fortalecer la identidad nacional, así como resaltar los valores cívicos que marcan estas fechas.

“Cartago se llena de fervor cívico, para recordar que fue en nuestro cantón donde nació Costa Rica, y desde aquí queremos invitar a toda la población a que celebre con nosotros y sea parte de las actividades cívico – culturales gratuitas”, destacó el alcalde de Cartago, Mario Redondo Poveda.

Las celebraciones en Cartago son en honor a los 204 años de la Independencia de Costa Rica. (Municipalidad de Cartago/Cortesía)

LEA MÁS: Shakira da señales de una posible reconciliación con un examor que nadie esperaba

La programación arrancó fuerte este domingo 31 de agosto con la Iluminación Patria. La actividad contó con presentaciones folclóricas, y los asistentes pudieron disfrutar del programa Domingos Familiares.

El sábado 6 de setiembre, continuará el festejo en la Tarima Cultural en la Plaza Mayor, donde se presentarán grupos folclóricos, la Academia de Música Teleios y el talento musical de Andrés Madrigal. Las actividades darán inicio a partir de las 12:30 p.m.

LEA MÁS: Joven mexicana dio un dato impreciso sobre Costa Rica tras su viaje y generó reacciones

El ambiente continuará el domingo 7, también en la Tarima Cultural, con la participación de agrupaciones como Brotes del Milagro, Guaria Tica, Ritmo Istarú, Elektra Stroke y Descafeinados, a partir de la 1 p.m.

Las actividades son para todos. (Municipalidad de Cartago/Cortesía)

El 12 de setiembre, el Anfiteatro Municipal será escenario del espectáculo “Así Suena Costa Rica”, que comenzará a las 6:30 p.m.

Por su parte, el Museo Municipal de Cartago abrirá sus puertas del 14 al 30 de setiembre con una muestra de piezas precolombinas de Aguacaliente, disponible en el lobby de la municipalidad.

El 14 de setiembre se vivirá una de las jornadas más esperadas con el Programa Cultural, que iniciará a las 6 p.m., con la entonación del Himno Nacional.

Los colores patrios inundarán las calles del país en setiembre. (Municipalidad de Cartago/Cortesía)

Posteriormente se desarrollará el Consejo de Gobierno Ampliado, se recibirá la Antorcha de la Libertad, se encenderá el pebetero y se entonará el Himno de la Patriótica Costarricense.

El cierre será memorable, con un espectáculo piromusical de baja sonoridad y un concierto de la reconocida agrupación Malpaís.

Finalmente, el 15 de setiembre la ciudad se llenará de color y orgullo patrio con el tradicional Desfile Cívico en la Avenida Cero, donde desfilarán tanto bandas estudiantiles como independientes, convirtiéndose en el punto culminante de esta gran fiesta nacional.

En todo el país, esta fecha se recuerda y celebra con fervor, convirtiéndose en un símbolo de unidad nacional y orgullo que une a las familias costarricenses.