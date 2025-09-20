Thais Alfaro enfrenta duro momento antes de su segunda presentación en Mira quién baila

Thais Alfaro es presentadora del matutino Buen día, de canal 7. Fotografía: Instagram Thais Alfaro. (Instagram/Instagram)

Una difícil situación familiar sorprendió a Thais Alfaro antes de su segunda presentación en Mira quién baila, este domingo.

La periodista y presentadora de canal 7 enfrenta una dura pérdida ya que su suegro, don Roberto Miranda Miranda, falleció este viernes 19 de setiembre a los 73 años.

“¡Hasta pronto, suegro!”, escribió Thais este sábado en una historia que publicó en Instagram con la información de las honras fúnebres del señor.

Según comunicaron, la misa se realizó este sábado a las 8 de la mañana en la iglesia católica de Cubujuquí y la sepultura se llevará a cabo este domingo a las 10 de la mañana.

Don Roberto es el padre de Paulo Miranda, el segundo esposo de Thais Alfaro y papá de Mateo, el segundo hijo de la presentadora de Buen día.

Thais y Paulo se casaron el 24 de junio del 2023. Además de Mateo, quien tiene 3 años, la comunicadora es mamá de Josué, de 8, y su esposo tiene un hijo, Gael, también de 8 años, que son producto de sus relaciones anteriores.

A Thais, su esposo y toda la familia le deseamos mucha paz y resignación en este duro momento que pasan.