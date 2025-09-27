Thais Alfaro pasa por el mismo sufrimiento que tuvo Lynda Díaz en Mira quién baila

Thais Alfaro sufrió la lesión en la pasada presentación de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Thais Alfaro sufrió en Mira quién baila (MQB) la misma y dolorosa situación que padeció Lynda Díaz el año pasado, cuando integró el elenco de participantes de la primera temporada del reality de canal 7.

Teletica comunicó este viernes, pasadas las 10 de la noche, que la presentadora de Buen día habría sufrido una fisura en una costilla durante una de las alzadas que hizo con su pareja bailarín, Kenneth González, en la presentación del domingo pasado.

“Él (Kenneth), me bajó, como que hizo fuerza y yo no me supe sostener, entonces puse todo mi peso aquí en su hombro”, explicó Thais en el artículo que publicó Teletica en su sitio web sobre la lesión de la periodista.

Alfaro ya fue sometida a una primera revisión médica y, según la producción del programa, la presentadora tiene un golpe en la sexta costilla “que le puede provocar una inflamación y un gran dolor”. Hay grandes probabilidades de que Thais se haya fisurado.

La situación es preocupante ya que eso obliga a que su bailarín deba tener más cuidado en las alzadas de la coreografía que presentarán este domingo, que será a ritmo de bachata, así como en las siguientes coreografías.

Lynda Díaz también se fisuró las costillas el año pasado en Mira quién baila. (Lilly Arce para LT)

A Thais la sorprendió el mismo problema que le complicó la vida a Lynda Díaz el año pasado, curiosamente por estas mismas fechas, durante su paso por el programa.

Díaz sufrió una fisura de costilla que la obligó a ella y a su pareja de baile, César Abarca, a adaptar las coreografías debido a los grandes dolores que le provocaron esa lesión.

