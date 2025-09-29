Ivonne Cerdas quedó fuera de Mira quién baila, así quedó la votación

Tras una semana de intensas votaciones, este domingo se conoció que Ivonne Cerdas es la primera famosa eliminada de Mira quién baila.
Tras dos semanas de competición, los jueces nominaron a Ivonne y a su pareja Kevin Vera, y a Randall “El Chiqui” Brenes y Yessenia Reyes, entonces el público decidió con votos.
Después de que ambas parejas se presentaron este domingo, se cerraron las votaciones y Édgar Silva informó el nombre del primer eliminado.
“Los porcentajes fueron de 27% a 72% y la persona que se mantiene en competencia es Randall ‘el Chiqui’ Brenes”.
Ivonne Cerdas se fue con tres mil dólares (poco más de millón y medio de colones) para la fundación Labio Paladar Hundido.
“Me voy muy agradecida, gracias por abrirme las puertas a esta experiencia”, mencionó Ivonne.