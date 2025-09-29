Teleguía Farándula

Seguidores de Mira quién baila explotan tras eliminación de Ivonne Cerdas

Ivonne Cerdas fue la primera eliminada de Mira quién baila

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
28/09/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #3. Estudio Marco Picado.Fotografía: Lilly Arce
Seguidores de Mira quién baila opinan que Ivonne Cerdas era una de las favoritas. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La pista de Mira quién baila quedó con un sabor agridulce luego de que la exmiss Costa Rica, Ivonne Cerdas, fuera la primera eliminada del concurso.

La noticia desató la furia de sus seguidores en plataformas digitales, quienes acusaron a la producción de Teletica de una decisión injusta y cuestionaron el sistema de votación que la dejó fuera de competencia.

LEA MÁS: ¡Ya hay nuevos sentenciados en Mira Quién Baila! Estos son

Por medio de su cuenta de Instagram, el programa compartió una foto de la exreina de belleza y el bailarín Kevin Vera, donde puntualizan que era la pareja eliminada.

LEA MÁS: Juez Mauricio Astorga a Ericka Morera tras fallo en su coreografía: “Me encanta que te haya pasado”

“Team Ivonne, se convierte en la primera pareja eliminada de la temporada. Aplausos de pie por poner todo el sabor y buena actitud a la pista de Mira quién baila”, detallaron.

28/09/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #3. Estudio Marco Picado.Fotografía: Lilly Arce
Daniel Montoya y Thais Alfaro son los nuevos nominados del programa. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Ante esto, varios seguidores del programa no dudaron en comentar: “¿Primero, Ivonne y no Daniel Montoya? Estamos mal”, “En que mundo Ivonne solo 27% de votos, de verdad cero transparencia”, “Eres una campeona, no le hagas caso a los malos comentarios, los que te conocemos sabemos que eres un gran ser humano”, “Muy injusta la salida”, “No entiendo el 27% si arrasaba en las encuestas, en comentarios de las mismas publicaciones del programa”.

Recordemos que los nuevos nominados del programa son Daniel Montoya y Thais Alfaro.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mira quién bailaIvonne Cerdaseliminados de Mira quién baila
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.