Farándula

Esto le dijo Toni Costa a Ericka Morera al terminar su baile en Mira quién baila

Los comentario del juez español Toni Costa son los más esperados del público

Por Silvia Núñez
Mira quién baila, quinta gala de la segunda temporada. Teletica Formatos
El bailarín Javier Acuña y la periodista Ericka Morera bailaron esta vez un jive. Teletica Formatos (redes/Instagram)

En esta quinta gala de Mira quién baila le tocó a la periodista Ericka “Keka” Morera y a su bailarín Javier Acuña salir de últimos a la pista.

Ellos son una de las parejas más esperadas en especial por los comentarios que le pasa haciendo el juez español Toni Costa.

Este domingo a Keka y a Javi les tocó bailar al ritmo de jive y al novio de la presentadora Libni “Mimi” Ortiz fue el primero qu el tocó opinar sobre su participación.

“Todo Costa Rica esperando a ver qué le va a decir Toni a Keka. ¡Ay, Dios!“, dijo primero Toni Costa al terminar la coreografía de la periodista.

“Yo siempre he dicho que son una pareja muy espectacular, están muy nivelados y cada baile es bonito de ver, dan un espectáculo muy lindo y creo que a todos nos gusta ver esos bailes. Hoy pude ver mejor tus rodillas y tus pies y eso hizo que pudiera ver más la técnica de este jive”, dijo el juez español sin hacer comentarios “pasados”, esto luego del alboroto que se armó en el transcurso de la semana.

Mira quién baila Ericka Morera y Toni Costa.
Toni Costa le dijo a Ericka Morera que esta vez le pudo ver mejor las rodillas y los pies. (redes/Facebook)

En la gala anterior, Toni Costa le dijo a Ericka que la próxima vez la quería ver con un traje más corto y mostrando las piernas.

Dicho comentario fue interpretado por algunos televidentes como pasado de tono a pesar de que la misma Keka dijo que no se sentía ofendida.

Mira quién baila, quinta gala de la segunda temporada. Teletica Formatos
En esta quinta gala de Mira quién baila salieron nominados de nuevo Daniel Montoya y Randall Brenes. (redes/Instagram)

Costa aclaró también que el comentario hacía referencia a que quería verle más las piernas para ver mejor sus pasos.

Mira quién bailaTeleticaEricka MoreraToni Costa
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

