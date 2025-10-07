¿Se ofendió Ericka Morera por comentario de Toni Costa? Esto dijo la participante de Mira quién baila

La periodista Ericka Morera hace pareja con el bailarín Javier Acuña en Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Yo quiero verte ya con un vestidito mucho más corto, enseñando pierna y moviendo las caderas”, le dijo el juez Toni Costa a Ericka Morera este domingo en la cuarta gala de Mira quién baila.

La periodista y su coreógrafo, Javier Acuña, acababan de terminar su presentación al ritmo de vals y dicho comentario del español sorprendió a muchos.

Lejos de sentirse ofendida o verlo como un comentario pasado de tono, Ericka aseguró que no lo tomó a mal y que más bien la frase se malinterpretó.

“Él como profesional del baile y conocedor de distintos estilos, simplemente expresó su deseo de verme explorar otros ritmos. Fue una observación desde su rol como juez, enfocada únicamente en la evolución y versatilidad dentro del baile”, dijo.

La participante de esta segunda temporada, además, agregó que valora mucho los comentarios de cada juez y que no le presta atención a este tipo de malos entendidos.

Antes de decirle que la quería ver con un vestido más corto, Toni Costa resaltó que ella es la que mejor posición de cuerpo tiene en esta temporada y que hizo varias técnicas de baile a la perfección.

Toni Costa, juez español, también aclaró que el comentario que le hizo a Ericka Morera tenía que ver con querer observar mejor sus piernas y movimientos en otro ritmo de baile. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Aprecio mucho su comentario porque todo lo que venga de los jueces lo tomo como una oportunidad para crecer y seguir aprendiendo en esta experiencia tan linda que es Mira quién baila. Estoy enfocada en la competencia, en mejorar cada día y en seguir evolucionando a nivel técnico”, agregó Keka, como le dicen de cariño.

Costa también aclaró en su cuenta de Instagram que el comentario se da porque ella lleva dos semanas bailando bailes clásicos, con vestidos largos, y que quiere ver su versatilidad con otros ritmos.

“Con un traje largo hasta los pies en ritmos standard, me impide ver el trabajo de técnica de pies, rodillas y cadera”, aclaró el español.

En la tercera gala Ericka Morera también bailó con un vestido largo. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El juez Isaac Rovira también alabó las posturas de la periodista al bailar y de una vez le dijo: “Tu eres técnicamente la mejor de todas”.