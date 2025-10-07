Toni Costa habló con sinceridad sobre si pensaba enamorarse en Costa Rica

Toni Costa confesó si pensó en encontrar el amor en Costa Rica. (Tomada de Instagram)

El bailarín y coreógrafo español Toni Costa respondió con sinceridad si alguna vez pensó que encontraría el amor en Costa Rica.

La revelación la hizo a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde uno de sus seguidores le consultó: “¿Pensaste alguna vez que ibas a encontrar el amor en Costa Rica?”.

Ante esto, el español no dudó en responder: “Jamás, no voy por la vida pensando: ‘A ver, a ver, ¿de quién me enamoro hoy?’ Surgió como todo amor, sin más, sin esperarlo y sin buscarlo”.

Su respuesta dejó claro que su historia con la presentadora Mimi Ortiz fue completamente inesperada.

Ambos se conocieron en el programa Mira quién baila e iniciaron su relación a finales del año anterior.

Actualmente, Toni continúa como juez en la nueva temporada del espacio televisivo, mientras que Mimi destaca como creadora de contenido dentro del mismo formato.