Toni Costa habló con sinceridad sobre si pensaba enamorarse en Costa Rica

Toni Costa reveló cómo surgió su amor con la presentadora Mimi Ortiz

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Foto de Toni Costa y Mimi Ortiz
Toni Costa confesó si pensó en encontrar el amor en Costa Rica. (Tomada de Instagram)

El bailarín y coreógrafo español Toni Costa respondió con sinceridad si alguna vez pensó que encontraría el amor en Costa Rica.

La revelación la hizo a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde uno de sus seguidores le consultó: “¿Pensaste alguna vez que ibas a encontrar el amor en Costa Rica?”.

Ante esto, el español no dudó en responder: “Jamás, no voy por la vida pensando: ‘A ver, a ver, ¿de quién me enamoro hoy?’ Surgió como todo amor, sin más, sin esperarlo y sin buscarlo”.

Su respuesta dejó claro que su historia con la presentadora Mimi Ortiz fue completamente inesperada.

Ambos se conocieron en el programa Mira quién baila e iniciaron su relación a finales del año anterior.

Actualmente, Toni continúa como juez en la nueva temporada del espacio televisivo, mientras que Mimi destaca como creadora de contenido dentro del mismo formato.

Así respondió Toni Costa al seguidor.
Así respondió Toni Costa al seguidor. (Toni Costa/Instagram)
