Esto le respondió María Mayela Padilla a Norval Calvo cuando le ofreció trabajar en La dulce vida

María Mayela Padilla será jueza en la nueva temporada de La dulce vida de Repretel que inicia este 10 de octubre, por canal 6. (redes/Instagram)

La reconocida folclorista María Mayela Padilla está lista para regresar a la televisión como jueza del nuevo programa de humor de Repretel, “La Dulce Vida”, que se estrena este viernes 10 de octubre por canal 6, a las 8 p.m.

Según contó la reconocida actriz y cantante, la invitación por parte de Norval Calvo, productor del espacio, la tomó totalmente por sorpresa, pues cuando la llamó, le dijo que lo hacía para pedirle “un favor”.

“Yo pensé que era para una entrevista de Pelando el Ojo, pero me dice: ‘Necesito que me ayude en La Dulce Vida’. Yo le respondí: ‘¿Cómo en La Dulce Vida? ¡Si yo no soy humorista!’. Y él me dice: ‘Usted tiene un currículum que nadie tiene en este país’”, contó entre risas.

Aunque al principio dudó, Norval insistió tanto que no pudo negarse a participar en este espacio, en el cual ocho hombres y dos mujeres lucharán por ganarse el premio mayor de 15 mil dólares.

“Me decía: ‘La gente quiere que usted vuelva a la televisión’. Y yo pensé: ‘Ay, Norval me va a tirar al agua’, pero acepté con gusto”, agregó muy contenta.

Estos son los 10 participantes de la nueva temporada de La dulce vida de Repretel. (redes/Instagram)

Una jueza del pueblo

María Mayela aseguró que asumirá su rol con humildad y empatía, “como una representante del pueblo”, y que valorará mucho el esfuerzo y el talento de todos.

Además, admitió que nunca le ha gustado ser jurado en concursos así, porque le da pena calificar mal o por el hecho de que su decisión acabe la ilusión de esa persona, y que por eso tratará de ser muy humana al momento de las puntuaciones.

“Uno sabe el esfuerzo que hay detrás y, a veces, una palabra dura puede marcar a una persona para siempre, por eso quiero ser justa y dar ánimo”, mencionó.

Ella adelantó que se fijará mucho en detalles como la expresión, el lenguaje y la autenticidad popular de los concursantes y, obviamente, la producción también le dará las pautas a seguir.

“Voy a aplicar mis conocimientos del folclor, observar cómo se expresan, cómo representan al pueblo. Eso es muy importante para mí”, afirmó.

María Mayela Padilla vive en San Ignacio de Acosta y desde el 2014 no salía en televisión. (Albert Marín)

Un regreso muy esperado

La última vez que salió en televisión fue en el 2014, cuando tenía una pequeña sección llamada “El tramo de María Mayela”, en las transmisiones de Toros Teletica para las corridas de fin y principio de año, cuando se transmitían en el redondel de Zapote.

Desde entonces se ha dedicado a estar en su casa en Acosta, donde se entretiene sembrando plantas y disfruta de su pensión.

Ahora, dice volver a la pantalla chica con emoción y gratitud, aunque a su vez se siente un poco nerviosa, pues es algo que nunca antes había hecho.

Años atrás actuó en varias producciones de Miguel Salguero como “La familia me enamora”, “Gentes y paisajes” y “El fogón de doña Chinda”.

En esta temporada de La dulce vida habrá una sección llamada "La casa de los mozotes", donde saldrán varios personajes de Pelando el ojo. (redes/Instagram)

En la mesa de jueces estará acompañada por el propio Norval Calvo y el comediante y actor Mario Chacón, de la Media Docena.

“Hay mucha gente con talento escondido en este país, y este programa les da una oportunidad. Lo que quiero es que todos pasemos pura vida viendo La Dulce Vida”, finalizó con una gran risa.