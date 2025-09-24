Repretel anuncia su propia versión de “La casa de los famosos”; conozca de qué se trata

La casa de los famosos es un programa de telerealidad en el que figuras muy conocidas se meten a vivir por días bajo un mismo techo. (Telemundo)

Como Repretel tiene enfiebrados a sus televidentes con la tercera temporada de La casa de los famosos México, el canal se aprovechó de eso para anunciar que hará su propia versión del popular reality.

LEA MÁS: Viviana Calderón revela lo que sintió al entrar a Repretel después de muchos años

A través de sus redes sociales, la televisora de La Uruca confirmó que producirán una versión costarricense del formato, solo que se llamará “La casa de los mozotes” y sus inquilinos aún no se anuncian.

“Llega a Costa Rica ‘La casa de los mozotes’. Un grupo de personajes convivirá bajo un mismo techo, aislados del mundo exterior y con cámaras grabando cada instante las 24 horas del día”, anunció Repretel en un posteo de Instagram.

Sobre los participantes, el canal dijo que será un grupo de personajes que su audiencia “ni se imaginará”.

La casa de los mozotes se llama la versión que hará Repretel de La casa de los famosos. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Edson Picado cumple unos de sus mayores sueños en Repretel: “Fue lo que siempre quise”

Según la televisora, el reality tendrá retos, alianzas inesperadas y momentos muy divertidos que robarán mucha risa al público.

El canal destacó que la producción será parte de un segmento exclusivo que tendrán en La dulce vida, el programa que arranca con su tercera temporada el 10 de octubre y que busca al mejor nuevo humorista del país.

Repretel anuncia su propia versión de "La casa de los famosos"

La Teja intentó conocer más sobre este proyecto, pero al cierre de este artículo, Norval Calvo, productor y director de La dulce vida, no había respondido a nuestras consultas.

LEA MÁS: Gustavo Gamboa reveló que Norval Calvo será su jefe por segunda vez al aceptar estar en La dulce vida