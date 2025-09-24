Viviana Calderón revela lo que sintió al entrar a Repretel después de muchos años

Viviana Calderón volverá a iluminar la televisión costarricense con su belleza, sonrisa y talento. Fotografía: Instagram Viviana Calderón. (Instagram)

Viviana Calderón está muy feliz porque el 10 de octubre regresará a la televisión como parte del elenco de presentadores del programa de Repretel y Norval Calvo, La dulce vida.

El fichaje de Vivi no representa solamente el regreso a la televisora donde empezó su carrera en la tele costarricense. También significa su vuelta a la pantalla nacional, de la que se alejó hace casi cuatro años.

En diciembre del 2021, Viviana confirmó su salida de Multimedios tras el vencimiento del contrato que tenía con la televisora del Canal 8 desde el 2019, en el extinto programa Divas, pero divinas.

Desde entonces, se mantuvo fuera del foco, aunque sí muy activa en redes sociales, y según nos contó en una reciente entrevista, ese tiempo alejada de la tele lo necesitaba para conseguir la paz, socavada más de una vez por el chisme, el rumor y el qué dirán del que son víctimas las figuras públicas.

A pocos días de su esperado regreso, Viviana se entrevistó con este medio y confesó que este tiempo alejada de la pantalla chica, realmente era algo que necesitaba.

¿Por qué acepta regresar a la televisión?

Esto fue de repente. Un día apareció Norval (Calvo), me dijo que tenía una propuesta para mí, que si estaba interesada en volver a la tele y escuché el proyecto. Lo pensé, pero trabajar con Norval y todos los de Pelando el ojo que son personas supertalentosas y superprofesionales fue lo que más me llamó la atención; y en Repretel, que fue mi primer casa, fue donde yo nací. Me pareció una oportunidad linda también como para regresar y tomando en cuenta que es una temporada, que son programas que van a ser en vivo y ese contacto con la gente me ilusionó mucho, porque llevaba mucho tiempo de no sentir esa parte también (la energía de un público en vivo).

Viviana Calderón compartirá cámaras en La dulce vida con Gustavo Gamboa y Edson Picado. Fotografía: Cortesía Repretel. (Cortesía Repretel/Cortesía)

¿Estaba esperando alguna oportunidad en tele?

En realidad no estaba esperando nada. Siempre he sido de esas personas que es apasionada con la vida, lo que va saliendo en el día a día. Obviamente trabajando full para uno sentirse bien con uno mismo y subsistir. A mí me preguntaban si me gustaría regresar, pero siempre decía que tenía que pensarlo porque he manejado mucho mis tiempos y eso no tiene precio. Ya estoy acostumbrada a manejar mi propio horario, a trabajar bajo mi esquema, pero se dio esta oportunidad de un programa que es un día a la semana y en vivo, con gente talentosa y respetable. Vi la oportunidad perfecta para hacer un regreso de una forma bonita.

¿Algún otro canal le ofreció algún proyecto en este tiempo?

No. De repente me invitaban a algún programa pero no hubo acercamiento de negociación o alguna propuesta. Se hablaba en el aire, pero nunca se concretó nada, hasta ahora.

¿De qué le sirvió este tiempo fuera del medio y de la exposición de la tele?

Me ayudó mucho a conseguir mi paz interna porque sí hubo un tiempo muy turbulento y como que fue el momento preciso para alejarme de las cámaras. Sin embargo, como te digo, siempre activa en esta parte (las redes sociales) pero ya no tan expuesta.

Sentí que lo necesitaba, que necesitaba ese respiro, que necesitaba buscarme yo para realmente enriquecer esa parte de mi vida y poder estar con los míos: con mi chiquitina (su hija de 11 años), con mi novio (el actor Pablo Rodríguez), con mi familia, y para mí, tiempo para mí. Fue como esa paz que necesitaba y que no tenía en ese momento y que no quiere decir que ahora que regreso la voy a perder. Ahora tomo esto con otra energía, con otra mentalidad y de eso se trata la vida: de disfrutar. Todas las etapas tienen lo suyo y uno va canalizando y aprendiendo de las cosas que le van pasando.

¿Qué Vivi vuelve?

La que siempre ha sido, no he cambiado en absoluto en este aspecto, siempre con esa energía que me ha caracterizado y la espontaneidad que he tenido a lo largo de toda mi vida. Este es un formato que se presta para el humor y ser tal cual uno es. Van a ver a una Vivi en la parte física más madura, obviamente, pero siempre con una personalidad con mucha chispa, energía y ganas de disfrutar y siempre agradecida por las oportunidades y lo que se vive en el momento.

Viviana Calderón llegó a Repretel en el 2001 como presentadora del espacio comercial “Me lo dijo Adela”, luego integró la serie Los Popof, se sumó al equipo de presentadores de A todo dar y en el 2005 renunció a canal 6. Fotografía: Instagram Viviana Calderón. (Instagram/Instagram)

¿Qué le dijo Pablo, su novio, de regresar?

Él está muy contento por mí. Él sabe que estas cosas me motivan. Me felicita porque pensaron en mí para este proyecto. Él también es uno de los tantos admiradores y fans de Pelando el ojo y de Norval y de todos los chicos, entonces me impulsó. Él me apoya montones.

¿Cómo fue reencontrarse con Repretel? Fue su primera casa.

Desde que iba en el carro (el día de grabación de promos para el programa) iba nerviosilla y recordando cuando iba ahí y las filas de público que se armaban para A todo dar. Sí lo vi supercambiado, han hecho varios sets de producción, pero fue bonito. Yo iba viendo todo y me acordaba cuando hacían esto y lo otro. Fue emocionante subir el edificio y ver las oficinas donde me reuní con don Pedro Odio, quien fue quien me descubrió y a partir de ahí comenzó todo con “Me lo dijo Adela”. Fue bonito porque fueron muchos recuerdos. Tambień el personal, la gente que trabaja ahí me recibió superlindo y bienvenida nuevamente a casa. Eso me llenó muchísimo el corazón también. Estoy muy agradecida.

¿Le gustaría quedarse para las transmisiones de fin e inicio de año de Repretel?

Por ahora estoy con este proyecto, no sé si tienen en mente contratarme para esas transmisiones, de ser así se habla y se concentra algo, pero todo puede suceder. Hay que vivir el día a día y lo que va pasando se toma de la mejor forma. Por ahora estoy con este proyecto y muy agradecida por la oportunidad.