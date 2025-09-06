Farándula

¡Viviana Calderón regresa a la televisión! Esta es su nueva casa

Viviana Calderón llevaba tiempo alejada de las cámaras

Por Manuel Herrera
Viviana Calderón, expresentadora de televisión
Viviana Calderón regresará a la pantalla el 10 de octubre. (Instagram)

Viviana Calderón regresará a la pantalla chica el 10 de octubre y Repretel es su nueva casa.

La televisora de La Uruca confirmó el regreso de la macha a la televisora, donde trabajó años atrás como conductora del desaparecido A todo dar.

Vivi llegó a Repretel en el 2001 como presentadora del espacio comercial “Me lo dijo Adela”, luego integró la serie Los Popof, se sumó al equipo de presentadores de A todo dar y en el 2005 renunció a canal 6 para irse a Teletica, donde trabajó hasta el 2019.

Viviana Calderón A todo dar
Viviana Calderón inició su carrera en la televisión nacional en Repretel, en el 2001, como presentadora del segmento comercial "Adela". (Instagram/Instagram)

Calderón se volverá a ver por la pantalla de canal 6, a partir del 10 de octubre a las 8 de la noche, cuando se estrene la tercera temporada del programa de humor La dulce vida.

Vivi será presentadora del espacio al lado de Gustavo “Tavo” Gamboa, anunció la televisora.

“Su carisma, sumado a la energía de Tavo, prometen conquistar a la audiencia en cada emisión. Juntos darán vida a un formato cargado de humor, creatividad y secciones que harán reír a las familias costarricenses”, afirmó Repretel por medio de un comunicado de prensa.

El grupo de modelos y presentadoras de A todo dar.
Viviana Calderón fue presentadora de A todo dar. (Archivo/Archivo)

Además, el canal confirmó el debut de Edson Picado como conductor de televisión. El imitador de Pelando el ojo se encargará de las incidencias detrás de cámaras.

Viviana Calderón
Gustavo Gamboa, Viviana Calderón y Edson Picado serán los presentadores de La dulce vida. Fotografía: Cortesía Repretel. (Cortesía/Cortesía)

La última participación de Viviana en tele fue en el programa Divas pero divinas de Multimedios, empresa donde trabajó hasta diciembre del 2021, desde entonces permaneció alejada de la pantalla.

Periodista de farándula en La Teja.

