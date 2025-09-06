¡Viviana Calderón regresa a la televisión! Esta es su nueva casa

Viviana Calderón regresará a la pantalla el 10 de octubre. (Instagram)

Viviana Calderón regresará a la pantalla chica el 10 de octubre y Repretel es su nueva casa.

La televisora de La Uruca confirmó el regreso de la macha a la televisora, donde trabajó años atrás como conductora del desaparecido A todo dar.

Vivi llegó a Repretel en el 2001 como presentadora del espacio comercial “Me lo dijo Adela”, luego integró la serie Los Popof, se sumó al equipo de presentadores de A todo dar y en el 2005 renunció a canal 6 para irse a Teletica, donde trabajó hasta el 2019.

Viviana Calderón inició su carrera en la televisión nacional en Repretel, en el 2001, como presentadora del segmento comercial "Adela". (Instagram/Instagram)

Calderón se volverá a ver por la pantalla de canal 6, a partir del 10 de octubre a las 8 de la noche, cuando se estrene la tercera temporada del programa de humor La dulce vida.

Vivi será presentadora del espacio al lado de Gustavo “Tavo” Gamboa, anunció la televisora.

“Su carisma, sumado a la energía de Tavo, prometen conquistar a la audiencia en cada emisión. Juntos darán vida a un formato cargado de humor, creatividad y secciones que harán reír a las familias costarricenses”, afirmó Repretel por medio de un comunicado de prensa.

Viviana Calderón fue presentadora de A todo dar. (Archivo/Archivo)

Además, el canal confirmó el debut de Edson Picado como conductor de televisión. El imitador de Pelando el ojo se encargará de las incidencias detrás de cámaras.

Gustavo Gamboa, Viviana Calderón y Edson Picado serán los presentadores de La dulce vida. Fotografía: Cortesía Repretel. (Cortesía/Cortesía)

La última participación de Viviana en tele fue en el programa Divas pero divinas de Multimedios, empresa donde trabajó hasta diciembre del 2021, desde entonces permaneció alejada de la pantalla.