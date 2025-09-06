Viviana Calderón dice esto tras el anuncio de que vuelve a la televisión

Viviana Calderón está muy feliz y agradecida con su regreso a la pantalla. (Instagram)

Luego de casi cuatro años alejada de la televisión costarricense, Viviana Calderón está listísima para volver a la pantalla, de nuevo, en Repretel.

Viviana salió de canal 6 en el 2005 para irse a Teletica, pero este viernes la televisora de La Uruca anunció el regreso de la macha a la televisora para presentar La dulce vida.

Tras confirmarse su llegada a Repretel 20 años después de su salida, Viviana expresó cómo se siente a través de sus redes sociales.

“(Estoy) muy feliz, muy contenta. Nuevamente regreso a la pantalla chica y regreso a donde fue mi primera casa: Repretel, donde inició mi carrera en televisión”, afirmó la talentosa y guapa presentadora.

La expresentadora de A todo dar también dedicó palabras de agradecimiento al canal por haberse fijado en ella de nuevo y a la persona que la fichó para el proyecto.

“Agradezco muchísimo el que me hayan vuelto a abrir las puertas. Gracias a Norval (Calvo) por tomarme en cuenta para este proyecto que, sin duda, lo vamos a disfrutar muchísimo. Estoy muy emocionada y con muchas ganas de que inicie el 10 de octubre”, agregó.

Vivi presentará La dulce vida junto a Gustavo “Tavo” Gamboa y Edson Picado. Este último se encargará de las incidencias detrás de cámaras, según dijo Repretel este viernes en un comunicado de prensa.