Farándula

Viviana Calderón dice esto tras el anuncio de que vuelve a la televisión

Viviana Calderón llevaba casi cuatro años alejada de la pantalla tras salir de Multimedios en el 2021

Por Manuel Herrera
Viviana Calderón
Viviana Calderón está muy feliz y agradecida con su regreso a la pantalla. (Instagram)

Luego de casi cuatro años alejada de la televisión costarricense, Viviana Calderón está listísima para volver a la pantalla, de nuevo, en Repretel.

Viviana salió de canal 6 en el 2005 para irse a Teletica, pero este viernes la televisora de La Uruca anunció el regreso de la macha a la televisora para presentar La dulce vida.

Tras confirmarse su llegada a Repretel 20 años después de su salida, Viviana expresó cómo se siente a través de sus redes sociales.

“(Estoy) muy feliz, muy contenta. Nuevamente regreso a la pantalla chica y regreso a donde fue mi primera casa: Repretel, donde inició mi carrera en televisión”, afirmó la talentosa y guapa presentadora.

La expresentadora de A todo dar también dedicó palabras de agradecimiento al canal por haberse fijado en ella de nuevo y a la persona que la fichó para el proyecto.

Viviana Calderón habla de su regreso a la televisión

“Agradezco muchísimo el que me hayan vuelto a abrir las puertas. Gracias a Norval (Calvo) por tomarme en cuenta para este proyecto que, sin duda, lo vamos a disfrutar muchísimo. Estoy muy emocionada y con muchas ganas de que inicie el 10 de octubre”, agregó.

Vivi presentará La dulce vida junto a Gustavo “Tavo” Gamboa y Edson Picado. Este último se encargará de las incidencias detrás de cámaras, según dijo Repretel este viernes en un comunicado de prensa.

Viviana Calderón
Viviana Calderón compartirá cámaras con Gustavo Gamboa y Edson Picado. (Cortesía/Cortesía)
