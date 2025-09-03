Audiciones para la segunda temporada de La dulce vida de Repretel ya tienen fecha

La primera temporada de La dulce vida se transmitió en el 2019. (Jeffrey Zamora)

Hace unos días les contamos del regreso del programa La dulce vida, de Repretel, y ya les tenemos más detalles.

Norval Calvo, humorista y ahora director creativo de Repretel, nos confirmó que el concurso de chistes volverá a transmitirse en octubre.

Esta segunda temporada se podrá ver los sábados por canal 6, igual que hace seis años cuando fue su regreso a la televisión nacional.

La televisora de La Uruca ya anunció que las audiciones para esta nueva temporada ya tienen fecha.

En el 2019 para la primera temporada de La dulce vida llegaron muchos a hacer la audición. (GRACIELA SOLIS)

Las pruebas serán el sábado 13 y domingo 14 de setiembre en las mismas instalaciones de Repretel, cerca del hospital México.

Los nuevos imitadores y cuenta chistes pueden presentarse de 9 a.m. a 4 p.m. No tienen que llenar ningún formulario previo.

Norval Calvo nos dijo que la intención de volver con este concurso es para sacar nuevos humoristas que en un futuro puedan incorporarse a otras producciones de la televisora o a su mismo programa Pelando el ojo.

La versión original de La dulce vida se transmitió en 1988 y de ahí salieron comediantes como Carlos Ramos, Franklin Vargas y el mismo Calvo, entre otros.

Anuncian audiciones para La dulce vida

En la primera temporada que produjo Repretel en el 2019 el ganador fue Felipe Leiva, quien se ganó un carro y dinero, además de la oportunidad de trabajar en Pelando el ojo.

De momento, no han anunciado qué se ganará el primer lugar de esta nueva temporada, ni quiénes presentarán el programa.

