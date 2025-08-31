Norval Calvo confirma el regreso de uno de los programas más vistos de Repretel en los últimos años

Norval Calvo es ahora la mente pensante de las producciones de Repretel. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Norval Calvo, nuevo director creativo de Repretel, confirmó el regreso de uno de los programas vistos en los últimos años de canal 6.

Hace unos días en las redes sociales de la televisora de La Uruca dieron un adelanto de cuál es la producción en la que están trabajando y que estrenarán en octubre.

El también director de Pelando el ojo nos confirmó que efectivamente se viene la segunda temporada de La dulce vida y que él estará a cargo de su producción.

“Ese es un proyecto que yo lo estoy gestando desde hace unos meses. Fue hace como dos meses que se lo plantee al canal de volver con La dulce vida en esta segunda etapa”, mencionó.

Calvo agregó que dicho programa sirve de “semillero para el país” para sacar nuevos humoristas, los cuales posteriormente le pueden servir al mismo canal para sus producciones de fin y principio de año o algún otro proyecto en el que requieran de un equipo de comediantes.

Repretel anunció su próxima producción nacional

En el 2019 se transmitió la primera temporada de este programa donde muchos de los participantes terminaron en Pelando el ojo, en La Matraca o en las transmisiones de Toros del 6.

En aquel momento fue uno de las producciones más vistas de los sábados en canal 6, por eso también quieren traerlo de vuelta para entretener de nuevo a la familia costarricense.

“Para que nuevamente sea un semillero de humoristas para el país, que saquemos humoristas nuevos, darle oportunidad a muchas personas, ese es el objetivo y ha sido siempre el objetivo de La dulce vida y en esta ocasión no es la excepción”, agregó.

En las próximas semanas se anunciarán las fechas para el casting que harán para seleccionar a los participantes de esta nueva temporada.

Varios de los humoristas que salieron de La dulce vida de 2019 siguen trabajando para Repretel en sus diferentes producciones. (DAY)

La versión original de La dulce vida se transmitió en 1988 y fue de este concurso que salieron una buena camada de comediantes como Carlos Ramos, Franklin Vargas y el mismo Norval Calvo, entre otros.

Del programa de hace seis años también salieron humoristas como Davis Núñez, Fabián Murillo y Ayran Morales, que dicho sea de paso siguen trabajando en algunas de las producciones de Repretel hoy en día.

El ganador de esa temporada fue Felipe Leiva, quien estuvo un tiempo en Pelando el ojo y ahora trabaja en ocasiones en producciones de canal 8, de Multimedios.

Norval Calvo fue el presentador de la primera temporada de La dulce vida.

Norval Calvo y Frederick Fallas fueron los productores del regreso de La dulce vida; sin embargo, este último fue despedido de Repretel hace una semana. Fallas también era quien se encargaba de las otras producciones del canal para fin y principio de año.

Según anunció la misma televisora, ahora serán Norval y la periodista y productora Diana Rosa los encargados de sus producciones futuras.