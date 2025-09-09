Viviana Calderón se robó el corazón con lo que hizo a un mes de su regreso a Repretel

Viviana Calderón demostró que tiene un gran corazón. Fotografía: Instagram Viviana Calderón. (Instagram)

A un mes del esperado regreso a la tele de Viviana Calderón, la presentadora se robó el corazón con lo que hizo este martes cuando venía de regreso a San José desde Guanacaste, donde pasó el fin de semana.

La nuevamente presentadora de Repretel contó que mientras manejaba observó de lejos a un perrito que iba calle abajo en una de las carreteras principales de Nosara, Guanacaste, una situación que le robó la paz por el temor de que al animalito lo atropellaran.

Según contó en una historia de Instagram, comenzó a tocar el pito de su carro hasta que logró que el perrito se detuviera y se montara a su carro y ponerlo a salvo.

“Diosito me puso a mí para salvar a este angelito de cuatro patas y yo soy su ángel de dos piernas”, consideró Viviana, quien quedó toda sucia en su intento de poner a salvo al peludito.

“Por dicha el perrito se subió cuando le abrí la puerta. Llamé a sus dueños, no me contestaban y ya finalmente me contestaron, pero me dijeron que él volvía. Les dije que estaba en la calle principal y ya vienen por él. Te salvé la vida mi amor”, dijo Viviana aún con el perrito en sus regazos.

Calderón grabó una nueva historia cuando ya había devuelto al perrito y reflexionó sobre la importancia de ponerles una plaquita a las mascotas para contactar a los dueños en casos excepcionales como el que vivió ella este martes en la mañana.

Viviana vivió esa experiencia luego de que el viernes Repretel sorprendiera con el anuncio de que la macha se enfila de nuevo con ellos para presentar la nueva temporada del programa de humor La dulce vida, que regresa con una tercera temporada.

Vivi llevaba más de 20 años fuera del canal de La Uruca, donde trabajó en el pasado como presentadora de A todo dar, del segmento comercial Adela y de la serie Los Popof.

El 10 de octubre la ex-Teletica y ex-Multimedios regresará a la pantalla, esta vez al lado de Gustavo “Tavo” Gamboa y de Edson Picado.

