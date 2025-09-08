Ganadores de La dulce vida de Repretel se llevarán este millonario premio, sepa cómo participar

La dulce vida será presentado por Viviana Calderón, Gustavo Gamboa y Edson Picado. (Cortesía Repretel/Cortesía)

El regreso de “La dulce vida” ya es un hecho, y Repretel poco a poco ha ido revelando algunos detalles de su segunda temporada.

El concurso de humor arrancará el 10 de octubre, y ya se dio a conocer el millonario premio que recibirán los tres primeros lugares.

Este programa pretende dar a conocer nuevos humoristas e imitadores, quienes, posteriormente, podrían hasta formar parte de otras producciones de Repretel.

LEA MÁS: Norval Calvo confirma el regreso de uno de los programas más vistos de Repretel en los últimos años

Este viernes, la televisora anunció que los presentadores serán Viviana Calderón, Gustavo “Tavo” Gamboa y Edson Picado.

Además, dio a conocer que el ganador principal de esta nueva temporada recibirá un premio de 15 mil dólares; es decir, poco más de 7 millones de colones.

Contrario a la primera temporada, esta vez el ganador no recibirá un carro del año, como se lo llevó Felipe Leiva, quien se dejó el primer lugar en el 2019.

Felipe Leiva fue el ganador de la primera temporada de La Dulce vida y además de dinero recibió un carro del año. Cortesía Repretel

El segundo lugar se llevará 10 mil dólares, poco más de 5 millones de colones, mientras que el tercer lugar del concurso se quedará con 5 mil dólares, que son más de 2,5 millones de colones.

“La Dulce Vida es más que un programa, es una plataforma para que los humoristas puedan dar a conocer su arte y conectar con las familias costarricenses. Hoy buscamos a esa nueva voz que pondrá a reír a todo un país”, destacó Norval Calvo, director del programa.

Sepa cómo participar

Si lo suyo es contar chistes o imitar la voz de algunos personajes, esta es su oportunidad de ganar dinero gracias a ese talento.

Para participar debe presentarse este sábado 13 y domingo 14 de setiembre a las instalaciones de Repretel, donde estarán haciendo casting desde las 9 a.m. hasta las 4 p.m.

LEA MÁS: Repretel anuncia el estreno del primer programa que estaría a cargo de Norval Calvo

La dulce vida, segunda temporada, será presentado por Viviana Calderón, Gustavo Gamboa y Edson Picado y su productor es Norval Calvo. (Cortesía Repretel/Cortesía)

El único requisito para inscribirse es ser mayor de 18 años y, obviamente, llevar un repertorio para presentar frente al jurado.

“Invitamos a todas aquellas personas con talento en el humor a venir, participar y formar parte de este gran proyecto”, dijo Calvo.