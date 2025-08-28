Repretel anuncia el estreno del primer programa que estaría a cargo de Norval Calvo

Repretel prepara un nuevo programa que se transmitiría los sábados.

Repretel anunció que están trabajando en una nueva producción, la cual estaría a cargo de Norval Calvo, y hasta soltaron desde ya cuándo sería su estreno.

A través de sus redes sociales la televisora de La Uruca dio a conocer que se viene una nueva temporada del programa “La dulce vida”.

En la publicidad que compartieron se anuncia que será en octubre cuando regrese el concurso de chistes.

En el 2019, Repretel decidió revivir este programa que nació en 1988 y cuyos presentadores principales fueron en aquel entonces los humoristas Lucho Ramírez y Nel López.

Esa vez, los productores de la primera temporada fueron Frederick Fallas, quien este lunes 25 de agosto fue despedido del canal, y el humorista Norval Calvo, quien ahora quedó en su lugar y fue nombrado como el nuevo director creativo de Repretel.

Desde inicios del 2024, Frederick venía trabajando en esta segunda temporada de “La dulce vida”, tal y como se los contamos en abril de ese año; sin embargo, algo pasó y no se llegó a estrenar.

Es por eso que, suponemos, será Norval Calvo, director de Pelando el ojo, quien asumirá la producción ahora, máxime que también estuvo muy metido en la primera temporada y fue su idea revivir este programa donde él se dio a conocer en los años ochenta.

Cabe recordar que de este espacio salieron muchos humoristas que hoy en día trabajan con Norval en Pelando el ojo o bien han estado en las transmisiones de Toros del 6 en fin de año, por lo que cabe la posibilidad que lo quieran volver a hacer para dar con nuevos comediantes para sus próximas producciones.