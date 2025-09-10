Gustavo Gamboa reveló que Norval Calvo será su jefe por segunda vez al aceptar estar en La dulce vida

Gustavo Gamboa es el nuevo presentador de La dulce vida de Repretel en su segunda temporada. (Captura de video)

Gustavo “Tavo” Gamboa está viviendo un nuevo capítulo en su carrera al ser elegido como uno de los presentadores principales de la segunda temporada de La dulce vida.

Aunque estamos acostumbrados a ver al comediante y locutor en diferentes proyectos de Teletica, como Spelling bee, De boca en boca, ¡Qué buena tarde! y Sábado feliz, ahora su cara se verá en Repretel.

Aunque será la primera vez que trabaje junto a Viviana Calderón, la otra presentadora de este concurso de chistes e imitaciones, no es la primera vez que lo hace junto a Norval Calvo, su ahora jefe.

LEA MÁS: ¿Cómo le fue a la primera temporada de Spelling Bee? Estudio muestra sorprendentes datos

De hecho, esta será la segunda vez que el nuevo director creativo de Repretel y productor de Pelando el ojo será su líder.

Tavo contó que cuando el programa radial de Norval inició y, aún estaba vivo su compañero Froilán Bolaños, él era quien les hacía controles cuando estuvieron en una de las radios de Grupo Nación, cuando les pertenecía 90.7 F. M.

Viviana Calderón, Gustavo Gamboa y Edson Picado serán los presentadores de La dulce vida, programa producido por Norval Calvo. (Cortesía Repretel/Cortesía)

“Fui controlista de ellos como en el 2005 a 2006, estuve poco más de un año con ellos, y desde ahí, pues tengo una amistad con Norval, quien también ha sido referente y una guía para mí en la comedia, porque yo empecé a hacer comedia hasta el 2010, y Norval siempre fue un consejero en esto y me ayudó mucho”, contó.

Gamboa agregó que alguna vez ambos hablaron de la posibilidad de trabajar juntos de nuevo, pero que hasta ahora se les dio.

LEA MÁS: Ganadores de La dulce vida de Repretel se llevarán este millonario premio, sepa cómo participar

Hace unas semanas, cuando le ofreció ser parte de este proyecto de canal 6, estaba que no se la creía, pero tampoco dudó en decirle que sí, por la gran confianza que se tienen.

“A mí me dio confianza de que Norval estuviera al frente del proyecto y después me cuenta que iba a estar Vivi y todo el elenco de Pelando el ojo y los comediantes, entonces me parece que es un proyecto ganador”, asegura.

La dulce vida se transmitirá los viernes a las 8 p.m., el inicio está programado para el 10 de octubre. (Captura de video)

Cero problemas

La llegada de Tavo a Repretel sorpredió a muchos por su fuerte ligamen con el canal de La Sabana; sin embargo, él aclaró que no es un empleado directo de canal 7.

“Tengo más de año y medio de no trabajar como presentador de un proyecto formal de Teletica. Este tiempo me habían llamado como para sustituir a otros presentadores cuando alguno faltaba por alguna u otra situación, pero la realidad es que no trabajaba con Teletica ya formalmente desde hace más de año y medio y, tampoco se veía como un proyecto cercano por parte de canal 7 y, esta oportunidad (en Repretel) me pareció muy bonita porque tiene que ver con comedia y, pues yo soy comediante también y con el respaldo de Norval, pues me llamó mucho la atención y me pareció también muy halagador que pensaran en mí y me tomaran en cuenta”, mencionó.

LEA MÁS: Repretel espera amargar el rating de Teletica con un programa que es de los chineados en Costa Rica

La segunda temporada de La dulce vida iniciará el viernes 10 de octubre y este fin de semana se harán las audiciones en Repretel, para elegir a los 12 concursantes que lucharán por ganarse los 15 mil dólares del premio mayor, además de darse a conocer como humorista a nivel nacional.