Repretel anuncia a los 10 participantes de La dulce vida: adulta mayor entre los seleccionados

Viviana Calderón, Gustavo Gambao y Edson Picado serán los presentadores de La dulce vida. Fotografía: Cortesía Repretel. (Cortesía Repretel/Cortesía)

A falta de una semana para el inicio de la tercera temporada de La dulce vida, Repretel dio a conocer los nombres de los 10 participantes.

La lista la componen dos mujeres, entre ellas una adulta mayor, y ocho hombres, uno de los cuales ha participado en las tres ediciones del programa de humor.

Ellos son: María Isabel Zúñiga (de más de 80 años), Lindsay Mayorga, David Vargas, Óscar Estrada (participó en la 1 y 2 temporada), José Andrés Saavedra, Argenis Matarrita, Reynaldo Marín, Christin Barquero, Jonathan Arias y Carlos García.

“Son 10 participantes entre los que hay cuentachistes e imitadores, que son las dos categorías que vamos a valorar. La señora de más de 80 años va a contar chistes y va a gustar mucho a la gente por la innovación y su sentido del humor”, afirmó Norval Calvo a La Teja.

El programa inicia el próximo viernes 10 de octubre a las 8 de la noche por canal 6.

Ellos son los 10 participantes de La dulce vida. Fotografía: Cortesía Repretel. (Repretel/Repretel)

El ganador será electo por un panel de jurados conformado por la folclorista María Mayela Padilla, el integrante de La media docena, Mario Chacón y el director de Pelando el ojo, Norval Calvo.

El ganador de La dulce vida se llevará 15 mil dólares (cerca de 7.5 millones de colones) y el título de mejor nuevo humorista de Costa Rica.

El programa será presentado por Viviana Calderón, Gustavo “Tavo” Gamboa y Edson Picado.

