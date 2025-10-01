Mario Chacón, de La Media Docena, pidió permiso a Teletica para trabajar en nuevo proyecto de Repretel

Mario Chacón compartió esta foto junto a su amigo de años, Norval Calvo, con quien trabajará pronto en Repretel. Fotografía: Instagram Mario Chacón. (Instagram/Instagram)

El integrante de La Media Docena, Mario Chacón, aclaró que consultó con los altos mandos de Teletica antes de aceptar unirse a un nuevo programa que pronto se estrenará por Repretel.

La televisora de La Uruca confirmó este miércoles al intérprete de Maikol Yordan como uno de los tres jurados de La dulce vida, producción de humor, que se transmitirá a partir del viernes 10 de octubre, a las 8 p.m.

Como el programa ocupará la franja de los Viernes de Comedia de canal 7, donde por años estuvo La Media Docena, Chacón quiso actuar con ética y respeto, por lo que habló con Teletica antes de dar su respuesta.

Ellos son los jueces de La dulce vida, programa de humor de Repretel y Norval Calvo

La invitación y la aprobación de Teletica

Chacón reveló que fue Norval Calvo quien lo invitó a ser jurado en la tercera edición de La dulce vida, que busca al nuevo mejor comediante de Costa Rica.

“Le agradecí (a Norval) y dije que no tomaría una decisión hasta tanto no hiciera la consulta y contara con la aprobación de Teletica, por ética profesional, respeto y agradecimiento. Fue así como la Gerencia de Teletica (a quien agradezco su apertura en especial a doña Paula Picado y don Jorge Garro en su momento), me concedió su aprobación para participar en este proyecto, comprendiendo que se trata de una oportunidad que se me presenta de trabajar al lado de una persona a la cual estimo tanto. Un gran gesto y voto de apoyo que, una vez más, agradezco infinitamente a Teletica”, refirió Chacón.

Su postura frente a la competencia

El comediante quiso aclarar que su participación no busca generar competencia ni deslealtad hacia Teletica.

“Todo lo contrario, para mí significa más la importancia que tiene el compartir y disfrutar los buenos momentos con grandes amigos”, mencionó Chacón, quien tiene una amistad de muchísimos años con el director de Pelando el ojo.

María Mayela Padilla será jurado en La dulce vida de Repretel. Fotografía: Albert Marín. (Albert Marín)

Panel completo y presentadores

Además de Mario Chacón, el jurado de La dulce vida estará conformado por Norval Calvo y la actriz, cantautora y folclorista María Mayela Padilla.

Hace unas semanas, Repretel confirmó que los presentadores del programa serán Viviana Calderón, Gustavo “Tavo” Gamboa y Edson Picado.