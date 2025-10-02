Ellos estarán en La casa de los mozotes, la divertida versión de Repretel de La casa de los famosos

Candy, personaje de Katherinne González, será parte de La casa de los mozotes. Fotografía: Instagram La dulce vida. (Instagram/Instagram)

Luego de que se confirmara el personaje de Candy, de Katherinne González, como el primer habitante de La casa de los mozotes, Norval Calvo adelantó a La Teja los nombres de otros de los inquilinos.

Repretel pondrá al aire la parodia de La casa de los famosos el viernes 10 de octubre en un segmento de La dulce vida, programa dirigido por Calvo, que regresa a canal 6 para buscar al nuevo mejor humorista de Costa Rica.

LEA MÁS: Repretel anuncia su propia versión de “La casa de los famosos”; conozca de qué se trata

El director de Pelando el ojo afirmó que la idea de hacer una versión costarricense y humorística del gustado formato de la televisión mexicana fue de él y del imitador Edson Picado.

“Quisimos hacerlo en vacilón, en el sentido de que fueran los personajes de nosotros caracterizados, los que convivan encerrados. Los habitantes serán personajes con diferentes características, que saldrán uno por semana durante toda esta temporada de La dulce vida”, explicó Calvo.

Galleta, el personaje de Franklin Vargas, también entrará a La casa de los mozotes. (Instagram/Instagram)

Norval adelantó que, a parte de Candy, en el programa estarán Galleta (de Franklin Vargas), Chemi Jiménez (de Gustavo Ramírez), Gorgojo (de Vinicio “Nicho” Vargas) y Paquita la del Barrio (de Un tal Juan Diego), entre otros que se los reservó.

Así se hizo La casa de los mozotes de Repretel

Norval Calvo también explicó a La Teja cómo se hizo La casa de los mozotes. El periodista contó que alquilaron una casa en Cartago y ahí se encerraron durante tres días a grabar.

“Grabamos diferentes situaciones jocosas y vacilonas donde la gente va a disfrutar muchísimo y la idea de ponerle ‘mozotes’ es por lo coloquial y nacional que es la palabra”, dijo Norval.

Aclaró que este proyecto es uno de los segmentos que tendrán dentro de La dulce vida, donde no solo habrá rutinas de comedia de los 10 participantes, sino secciones con gente de Pelando el ojo e incluso con exparticipantes del programa de humor.

Gustavo Ramírez con su personaje de Chemi Jiménez hará reír en La casa de los mozotes. (Instagram/Instagram)

“Esta temporada de La dulce vida saldrá muy renovada respecto a lo que fue la anterior. Vamos a tener público en vivo, una escenografía espectacular con pantallas Led y tarima y ‘backstage’ impresionantes”, destacó Calvo.

El programa se estrena el viernes 10 de octubre a las 8 de la noche por canal 6 y será de hora y media.