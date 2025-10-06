Farándula

Toni Costa reconoce que un participante de Mira quién baila le “calló la boca” en la cuarta gala

Toni Costa destacó el esfuerzo del concursante que le “calló la boca” en Mira quién baila

Por Fabiola Montoya Salas
05/10/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #4. Estudio Marco Picado.Fotografía: Lilly Arce
Jeff On junto a Alana Morales en la pista de Mira quién Baila, participación que "le calló" la boca a Toni Costa. (Lilly Arce/Lilly Arce)

En la cuarta gala de Mira Quién Baila, el juez Toni Costa lanzó un comentario que generó conversación entre los concursantes y el público, al afirmar que uno de los participantes “le calló la boca”.

“Me callaste la boca, la semana pasada te dije que eras más Jeff Off, ya volviste a ser Jeff On”, dijo Costa durante la transmisión de este domingo.

05/10/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #4. Estudio Marco Picado.Fotografía: Lilly Arce
Toni Costa dijo que Jeff On le cerró la boca. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El clip fue compartido por el programa y los seguidores del cantante no dudaron en reaccionar en redes sociales.

05/10/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #4. Estudio Marco Picado.Fotografía: Lilly Arce
Tono Costa le respondió a una seguidora. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“¡Excelente que le callaste la boca, Jeff On!”, comentó una internauta, generando que el juez español también respondiera al mensaje.

“Para eso están los concursantes: para superarse, mejorar y callarnos la boca. Bravo, Jeff”, expresó Costa.

La interacción provocó que la audiencia comentara y compartiera el momento, dejando claro que la cuarta gala estuvo llena de emoción, talento y momentos que dan de qué hablar.

Toni Costa le hizo el comentario a Jeff después de su presentación.
Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

