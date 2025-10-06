Toni Costa reconoce que un participante de Mira quién baila le “calló la boca” en la cuarta gala

Jeff On junto a Alana Morales en la pista de Mira quién Baila, participación que "le calló" la boca a Toni Costa. (Lilly Arce/Lilly Arce)

En la cuarta gala de Mira Quién Baila, el juez Toni Costa lanzó un comentario que generó conversación entre los concursantes y el público, al afirmar que uno de los participantes “le calló la boca”.

“Me callaste la boca, la semana pasada te dije que eras más Jeff Off, ya volviste a ser Jeff On”, dijo Costa durante la transmisión de este domingo.

Toni Costa dijo que Jeff On le cerró la boca. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El clip fue compartido por el programa y los seguidores del cantante no dudaron en reaccionar en redes sociales.

Tono Costa le respondió a una seguidora. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“¡Excelente que le callaste la boca, Jeff On!”, comentó una internauta, generando que el juez español también respondiera al mensaje.

“Para eso están los concursantes: para superarse, mejorar y callarnos la boca. Bravo, Jeff”, expresó Costa.

La interacción provocó que la audiencia comentara y compartiera el momento, dejando claro que la cuarta gala estuvo llena de emoción, talento y momentos que dan de qué hablar.