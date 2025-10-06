Participantes de Mira quién baila se llevaron una gran sorpresa en la gala del domingo

Mira Quién Baila anunció que por esta semana no habrá nominados, sorprendiendo a los participantes. (Lilly Arce)

Los participantes de Mira Quién Baila vivieron una noche llena de emociones y sorpresas. En medio de una gala cargada de ritmo y talento, los jueces y el presentador Édgar Silva anunciaron una noticia que nadie esperaba.

“La próxima semana no hay nominados”, soltó Édgar en pleno programa, dejando a todos los concursantes con la boca abierta. La decisión alegró a los participantes, quienes podrán descansar un poco del estrés de la competencia antes de la siguiente gala.

Sin embargo, no todo fue alegría, ya que Thais Alfaro tuvo que despedirse del programa este domingo. La periodista recibió el cariño de sus compañeros y se mostró agradecida por la oportunidad de haber formado parte del proyecto. Además, se llevó una sonrisa enorme al saber que su salida no fue en vano: recibió 3 mil dólares (poco más de 1,5 millones de colones) para la fundación que apoya, gesto que conmovió a todos los presentes.

Por otro lado, la noche también dejó espacio para el reconocimiento y la celebración. Ítalo Marenco y Lucía Jiménez fueron los ganadores del premio “¡Wao!” de la gala, recibiendo 1.000 dólares (poco más de 500 mil colones) como reconocimiento a su destacada participación en el escenario.

El programa sigue sorprendiendo cada semana con sus giros inesperados, emocionantes presentaciones y la energía contagiosa de sus participantes, quienes ya se preparan para la siguiente ronda de baile, pero esta vez sin el estrés de la nominación.