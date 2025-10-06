Mira quién Baila: Toni Costa sorprendió a Ericka Morera con picante comentario

Toni Costa es juez de Mira quién baila (Lilly Arce/Lilly Arce)

Toni Costa sorprendió a Ericka Morera, participante de Mira Quién Baila, con un comentario picante, que provocó risas entre los presentes y dejó a muchos con la boca abierta durante el programa.

Durante la gala, Ericka Morera interpretó un elegante vals con Javier Acuña, la pieza “Y nos dieron las diez”, una presentación que le valió los aplausos y felicitaciones de todos los jueces, quienes destacaron su postura y naturalidad en el escenario.

El baile de Keka fue uno de los mejores. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Sin embargo, el momento más comentado de la noche llegó cuando Toni Costa le hizo un comentario inesperado.

“Espero verte con un vestido más corto y mostrando caderas para la próxima”, le dijo entre risas, desatando la reacción del público y de la propia “Keka”, como cariñosamente le dicen.

La participante fue aplaudida por su seguridad, carisma y naturalidad en cada presentación, lo que la ha convertido en una de las favoritas del público. Incluso, también Isaac Rovira elogió su avance en la competencia y su capacidad para transmitir emoción en cada baile.