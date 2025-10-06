Daniel Montoya casi no llega a Mira Quién Baila y nos contó la razón

Daniel Montoya es uno de los nominados este domingo. (rede/Instagram)

Daniel Montoya vivió una carrera contrarreloj para llegar al programa de Mira Quién Baila y, aunque lo logró por poco, esta noche enfrenta la incertidumbre de la nominación.

“Casi no llego al programa, porque venía de un show desde Turrialba y estaba full de presa, pero apenas llegamos para grabar promos y demás”, comentó a este medio.

Montoya explicó que, a pesar de tener una fisura en el dedo gordo del pie derecho y el ligamento estirado, no puede abandonar la competencia.

“Espero que no me saquen y si me sacan verme el pie bien; estoy bien, después de cada gala me pongo hielo, tengo que reposar, pero yo quiero seguir bailando, bueno, intentando bailar, me gusta mucho el formato y espero seguir acá”, agregó.

Esta noche, Montoya y Thais Alfaro están nominados, y uno de los dos será eliminado de Mira Quién Baila, manteniendo la expectativa de la audiencia sobre quién seguirá en la competencia.