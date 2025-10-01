Daniel Montoya rifará un cerdo y otros premios a cambio de votos para no salir de Mira quién baila

El humorista Dabiel Montoya y la periodista Thais Alfaro son los sentenciados esta semana en Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Daniel Montoya no se quiere ir todavía de Mira quién baila (MQB) por lo que está haciendo varias rifas a cambio de votos.

El humorista de radio Omega y de Toros Teletica rifará hasta un cerdo que ha estado chineando en su casa con tal de no ser eliminado este domingo.

Él y la periodista Thais Alfaro fueron los sentenciados en la tercera gala y ahora, cada uno por su lado, luchan porque el público los deje seguir en la competencia.

LEA MÁS: Ivonne Cerdas quedó fuera de Mira quién baila, así quedó la votación

Según dijo, el salir sentenciado no lo sorprendió, porque sabía que no ensayaron lo suficiente, debido a su lesión en el dedo gordo del pie derecho; sin embargo, eso no era excusa para darlo todo al momento de la presentación del domingo.

“Nos nominaron y vamos a trabajar duro, yo creo que todos esperan, en algún momento, que les pase. Lo triste de esto es que el grupo está muy tuanis, somos muy buena gente, nos llevamos todos muy bien, y lo duro es contra quien nos toque, porque nos llevamos bien”, mencionó.

A pesar de ello, Daniel se propuso conseguir todos los votos posibles y a cambio de ellos, está ofreciendo, además del cerdo, una pantalla plana.

“Unos amigos de Central de Repuestos TR van a regalar una pantalla entre toda la gente que vote, con solo que enseñe que votó, se apuntan en una lista que hay en el local, quedan participando en la rifa de la pantalla que el ganador se sacará el domingo en la noche.

“Yo, a partir de este jueves, voy a hacer la rifa de un chancho entre todos los que me manden un pantallazo al 8867-9043 de que votaron. Voy a rifar a Manuelito. Manuelillo es un chanchito que tenemos nosotros y los vamos a rifar entre los que voten así a lo criollo”, explicó.

LEA MÁS: Thais Alfaro lanza tentador sorteo para quienes voten por ella en Mira quién baila

Sigue con la bota

Por otra parte, el humorista contó que aún debe continuar con la bota ortopédica puesta hasta que el doctor del programa le indique lo contrario.

Daniel Montoya baila junto a Tatiana Sánchez en esta segunda temporada de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Este jueves será valorado nuevamente, para saber si la fisura en el dedo mejoró al andarlo tantos días inmóvil.

“Del dolor, ahí vamos, vamos bien, lo normal, lo que siento es una molestia”, indicó.

LEA MÁS: Thais Alfaro cuenta cómo hará con su trabajo y sus hijos tras aceptar estar en Mira quién baila

El domingo después de bailar Daniel Montoya se puso de una vez la bota por su lesión en el dedo. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Contrario a la semana anterior, esta sí ha podido ensayar un poco más y ya casi que tiene lista y memorizada la coreografía que le montó su compañera Tatiana Sánchez.

Thais Alfaro también está rifando un viaje entre los que voten por ella, pues tampoco quiere irse del programa.