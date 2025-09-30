Farándula

Thais Alfaro lanza tentador sorteo para quienes voten por ella en Mira quién baila

Thais Alfaro se sacó su as bajo la manga tras salir nominada en la última gala junto con el comediante Daniel Montoya

Por Manuel Herrera
28/09/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #3. Estudio Marco Picado.Fotografía: Lilly Arce
Thais Alfaro bailó bachata en la noche en que quedó nominada en Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Thais Alfaro no se quiere ir de Mira quién baila (MQB) y para evitar su salida del reality, el próximo domingo, tentó a la gente con un sorteo exclusivo para quienes voten por ella.

La presentadora de Buen día se sacó su as bajo la manga este lunes, un día después de que el jurado del programa de canal 7 la dejara en zona de nominación.

Alfaro disputa su continuidad en la producción de Teletica frente al comediante Daniel Montoya, a quien el juez Toni Costa ha dicho una y otra vez que quiere en la final.

Este lunes, Thais anunció que luchará contra ese deseo de Costa con un sorteo de un viaje a República Dominicana exclusivo para sus votantes.

“Siempre dije que iba a aceptar el reto de MQB para bendecir la vida de otras personas de una manera bonita, alegre y entre todos los que voten (por ella) vamos a regalar un viaje”, dijo la periodista.

Si quiere participar, tome en cuenta las reglas que anunció la comunicadora: enviar siete mensajes al día del lunes 29 de setiembre al domingo 5 de octubre a los canales de votación definidos por Teletica.

Thais Alfaro
Thais Alfaro anunció este tentador sorteo entre los que voten por ella para Mira quién baila. Fotografía: Instagram Thais Alfaro. (Instagram/Instagram)

Tras la votación, enviar una captura de pantalla con los siete votos diarios al WhatsApp 7088-7265 y seguir las redes de ella y de la agencia que patrocina el premio.

Alfaro destacó que el premio incluye dos boletos de ida y vuelta a República Dominicana con tres noches de hospedaje incluidos y seguros de viaje.

Esta semana, Thais se presentará en la pista con un paso doble.

28/09/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #3. Estudio Marco Picado.Fotografía: Lilly Arce
Thais Alfaro y Daniel Montoya son las dos estrellas nominadas en Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Thais AlfaroTeleticacanal 7Mira quién baila
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

